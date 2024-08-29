Учёные разработали метод проверки на рак мозга за один час

Communications Biology: разработка поможет диагностировать глиобластому на ранней стадии

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные разработали доступный и быстрый анализ крови для диагностики глиобластомы — агрессивной опухоли головного мозга, характеризующейся средней продолжительностью жизни пациентов 12-18 месяцев после установления диагноза. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Communications Biology.

Фото: Openverse by Hey Paul Studios, CC BY 2.0

Глиобластома выделяет специфические наночастицы, называемые внеклеточными везикулами. В рамках нового исследования учёные создали недорогой биочип для обнаружения этих везикул.

Процедура анализа занимает менее часа и требует всего 100 микролитров крови. Стоимость материалов для производства каждого биочипа составляет менее двух долларов. Примечательно, что образец крови не нуждается в предварительной обработке.

Разработанная технология позволит выявлять глиобластому на ранних стадиях, что, по мнению ученых, может существенно повысить шансы пациентов на выздоровление.

Несмотря на то, что устройство изначально разработано для диагностики глиобластомы, его можно адаптировать для выявления других типов рака. Внеклеточные везикулы также обнаруживаются при раке поджелудочной железы, сердечно-сосудистых заболеваниях, деменции и эпилепсии.

Уточнения

Мультиформная глиобластóма (англ. Glioblastoma multiforme, GBM) — наиболее частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга, которая составляет до 52 % первичных опухолей мозга и до 20 % всех внутричерепных опухолей.



Биочип — микромножество либо матрица с нанесёнными молекулами белков, нуклеиновых кислот, биомакромолекул или биоструктур для одновременного проведения большого числа анализов в одном образце; или электронное устройство, содержащее биологические молекулы.



