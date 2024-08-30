Почему не стоит строго следовать совету ложиться до 22:00

Как хронотип влияет на выбор идеального времени для сна

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы поддерживать здоровье на должном уровне, важно соблюдать режим дня, но популярное мнение о необходимости ложиться спать до 22:00 — всего лишь миф. Качество сна и общее самочувствие зависят не столько от времени, когда вы отправляетесь ко сну, сколько от продолжительности сна.

Фото: Pexels by Ron Lach, PDM

Сомнологи уверяют: главное — это количество сна, а не точное время, в которое вы ложитесь спать. Жёсткие временные рамки для отхода ко сну не принесут ощутимой пользы для здоровья.

Идеальное время для сна у каждого свое и зависит от хронотипа. Есть три основные группы: "жаворонки", "совы" и промежуточные "голуби". Для каждого из них лучшее время для сна разное.

Тем, кто привык ложиться поздно, может быть трудно изменить этот график. Существует риск развития условных рефлексов и проблем с засыпанием, включая бессонницу. Недостаток сна в целом может серьёзно навредить психическому здоровью, вызывая стресс и повышенную тревожность.

Для того, чтобы сон был полноценным, важно соблюдать индивидуальный распорядок дня, создать комфортные условия для сна, избегать яркого света и отказаться от использования электронных устройств перед сном. Также не забывайте о важности физической активности в течение дня, она помогает регулировать режим сна.

Уточнения

Хронотип (от др.-греч. χρόνος «время») — индивидуальные, эволюционно выработанные и генетически предопределённые особенности суточных ритмов организма человека и других животных. Хронотип человека определяет организацию физиологических функций организма и его способность к адаптации, может использоваться как универсальный критерий общего функционального состояния организма. Формирование набора хронотипов того или иного биологического вида обусловлено факторами внешней среды и стратегиями выживания вида в условиях, этой средой диктуемых.





Сомноло́гия (от лат. somnus — сон и греч. λόγος — учение) — раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека. Основным методом диагностики является полисомнография.



