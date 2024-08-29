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Учёные разработали методы контроля импульсивности

Nature Mental Health: стимуляция мозга снижает импульсивность и риск
1:18
Здоровье

Учёные из Шанхайского и Кембриджского университетов разработали инновационный метод нейростимуляции для изучения когнитивных процессов, связанных с импульсивностью и склонностью к риску. В своей публикации в журнале Nature Mental Health они применили метод глубокой стимуляции мозга (DBS) для анализа механизмов принятия решений.

Nature Mental Health: стимуляция мозга снижает импульсивность и риск
Фото: Pixexid by Unreal, CC BY 4.0

Метод DBS подразумевает хирургическую имплантацию электродов в специфические области мозга, что позволяет учёным воздействовать на зоны, ответственные за импульсивное поведение и предпочтение рискованных действий. В рамках исследования была проведена стимуляция субталамического ядра (STN), что дало возможность изучить реакцию различных мозговых структур на ситуации, связанные с риском и принятием решений.

Полученные результаты продемонстрировали, что стимуляция STN может как повышать склонность к осмотрительным, безопасным решениям, так и способствовать ускорению процесса принятия сложных решений. Исследование показало, что усиление активности в определенных областях мозга коррелирует с предпочтением безопасных вариантов, что может иметь важное значение для разработки методов лечения таких расстройств, как обсессивно-компульсивное расстройство.

Уточнения

Импульси́вность — черта характера, выражающаяся в склонности действовать без достаточного сознательного контроля, под влиянием внешних обстоятельств или в силу эмоциональных переживаний.

Глубокая стимуляция мозга (DBS) — метод хирургического лечения, включающий имплантацию устройства, которое посылает электрические импульсы в определенную часть мозга.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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