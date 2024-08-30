Еда против усталости: простые решения от экспертов

Что добавить в рацион при усталости: советы диетологов

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чувствуете упадок сил? Это состояние может возникнуть по разным причинам: недостаток сна, чрезмерная работа, стресс или чрезмерные физические нагрузки. Однако независимо от причины путь к восстановлению остаётся неизменным: достаточно высыпаться и следить за своим питанием.

Фото: commons.wikimedia.org by Kham Tran, CC BY 3.0

Вот что можно добавить в рацион, чтобы быстро восстановить силы:

Цитрусовые фрукты

Цитрусовые — это природный "энергетик", который помогает организму вернуться в тонус. Особенно полезны апельсины и лимоны, которые быстро поднимают уровень энергии.

Вода



Иногда причина усталости кроется в недостатке воды в организме. Употребление двух литров чистой воды ежедневно помогает улучшить самочувствие и вернуть силы.



Мята



Хотя мята часто ассоциируется с успокаивающим средством, она также способствует качественному расслаблению и полноценному отдыху. Благодаря этому после сна вы почувствуете себя значительно бодрее.



Зелёный чай

Этот напиток содержит множество полезных веществ, которые эффективно борются с хронической усталостью. Чашка зелёного чая поможет вам вернуть энергию и улучшить концентрацию.



Горький шоколад



Горький шоколад — это не только вкусное, но и полезное угощение. В нем содержатся железо, белок и антиоксиданты, которые способствуют быстрому восстановлению сил.

Уточнения

Ци́трусовые (лат. Citrinae) — подтриба цветковых древесных растений семейства Рутовые (Rutaceae), входит в трибу Aurantieae подсемейства Померанцевые (Aurantioideae). Самый известный представитель этой группы — род цитрус (Citrus), ряд видов которого (апельсин, грейпфрут, лимон, мандарин и некоторые другие) — широко распространённые садовые плодовые деревья, культивируемые в промышленных масштабах в странах с подходящим климатом; их плоды (гесперидии) ценятся за пищевые качества и являются важным экспортным товаром.





Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Все виды содержат в зелёных частях от 0,1 до 2 % мятного масла, основную часть которого составляет ментол (40—70 до 92 %). Растения рода мята существенно различаются по химическому составу образуемых при метаболизме душистых веществ, что проявляется в различиях запаха, обусловленных разным составом эфирных масел.



Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.



