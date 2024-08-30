Почему цвет помидоров имеет значение для здоровья

Когда вы выбираете помидоры в магазине или на рынке, стоит учитывать не только их сорт, но и цвет. Оказывается, разные цвета помидоров имеют свои уникальные полезные свойства.
Потому что каждый цвет приносит пользу по-своему. Например, жёлтые помидоры — отличное решение для тех, у кого есть аллергия на красные сорта. Они богаты ретинолом, который способствует здоровью кожи, зрения и костей.
Чёрные помидоры выделяются высоким содержанием аскорбиновой кислоты, а фиолетовые — антоцианами, которые помогают снизить риск развития деменции и сердечных заболеваний.
Красные помидоры также очень полезны. Они содержат фолиевую кислоту, которая особенно важна для беременных, и ликопин — каротиноид, поддерживающий здоровье сердечно-сосудистой системы.
Кроме того, красные томаты богаты пектинами, способствующими снижению уровня холестерина, и калием, который укрепляет мышцы.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.
Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С20Н30О) — жирорастворимый витамин, антиоксидант. В чистом виде нестабилен, встречается как в растительных продуктах, так и в животных источниках. Поэтому производится и используется в виде ретинола ацетата и ретинола пальмитата. В организме синтезируется из бета-каротина. Необходим для зрения и роста костей, здоровья кожи и волос, нормальной работы иммунной системы и т. д.
Ликопин — каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений, например томатов, гуавы, арбуза. Нерастворим в воде.
Большинство автолюбителей получают водительские права категории B, которая позволяет управлять легковыми транспортными средствами.