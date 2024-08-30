Почему цвет помидоров имеет значение для здоровья

Чем полезны для здоровья помидоры разных цветов

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда вы выбираете помидоры в магазине или на рынке, стоит учитывать не только их сорт, но и цвет. Оказывается, разные цвета помидоров имеют свои уникальные полезные свойства.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, CC BY-SA 3.0

Почему важно есть помидоры разных цветов?

Потому что каждый цвет приносит пользу по-своему. Например, жёлтые помидоры — отличное решение для тех, у кого есть аллергия на красные сорта. Они богаты ретинолом, который способствует здоровью кожи, зрения и костей.

Чёрные помидоры выделяются высоким содержанием аскорбиновой кислоты, а фиолетовые — антоцианами, которые помогают снизить риск развития деменции и сердечных заболеваний.

Красные помидоры также очень полезны. Они содержат фолиевую кислоту, которая особенно важна для беременных, и ликопин — каротиноид, поддерживающий здоровье сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, красные томаты богаты пектинами, способствующими снижению уровня холестерина, и калием, который укрепляет мышцы.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.





Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С 20 Н 30 О) — жирорастворимый витамин, антиоксидант. В чистом виде нестабилен, встречается как в растительных продуктах, так и в животных источниках. Поэтому производится и используется в виде ретинола ацетата и ретинола пальмитата. В организме синтезируется из бета-каротина. Необходим для зрения и роста костей, здоровья кожи и волос, нормальной работы иммунной системы и т. д.





Ликопин — каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений, например томатов, гуавы, арбуза. Нерастворим в воде.



