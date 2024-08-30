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Как сладости могут улучшить ваше здоровье: неожиданные факты о халве и шоколаде

Польза тёмного шоколада и халвы для здоровья
1:06
Здоровье

Многие ошибочно считают, что сладости из кондитерского отдела — это вредная еда, которую стоит полностью исключить из своего рациона. Но на самом деле существуют продукты, которые не только безопасны, но и полезны для здоровья.

Польза тёмного шоколада и халвы для здоровья
Фото: pixabay.com by 647264, PDM

Зачем включать некоторые сладости в рацион

Польза халвы

Халва — это не просто десерт, а полезный продукт, который способствует укреплению сердечно-сосудистой системы и предотвращает развитие опасных заболеваний. Мало кто знает, что она также положительно влияет на пищеварение и может надолго утолить чувство голода, делая её отличным выбором для перекуса.

Польза тёмного шоколада

Этот вид шоколада помогает улучшить работу мозга, поэтому он особенно полезен людям, занимающимся умственной деятельностью. Кроме того, тёмный шоколад защищает организм от преждевременного старения и даёт мощный заряд энергии.

Важно помнить, что в обоих случаях следует соблюдать меру, так как и халва, и тёмный шоколад являются высококалорийными продуктами.

Уточнения

Халва́ (от араб. حَلَاوَة‎ х̣аля̄ва — «сладость») — восточная сладость из взбитой с пенообразователем карамельной массы и растёртых обжаренных ядер орехов, арахиса, семян масличных культур (подсолнечник, кунжут), с массовой долей жира не менее 25 %. Халвой также называют и другие виды сахаристых кондитерских изделий.
 

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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