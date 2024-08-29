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Как имплантируют электроды в мозг пациентов с болезнью Паркинсона

Врач Морозов: операция по имплантации электродов в мозг длится примерно пять часов
2:16
Здоровье

Врачи из Университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета стали первыми в Нижегородской области, кто освоил процедуру имплантации электродов пациентам с болезнью Паркинсона. Это новаторское направление в области высокотехнологичной медицинской помощи, сообщает RG.RU.

Врач Морозов: операция по имплантации электродов в мозг длится примерно пять часов
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam, CC0

Специалисты проводят операции по вживлению электродов для глубокой стимуляции мозга. Этот метод известен как DBS-терапия (глубокая стимуляция мозга). Он применяется, когда стандартное медикаментозное лечение перестаёт быть эффективным, или когда побочные эффекты от лекарств становятся слишком значительными.

"Операция длится около пяти часов и проходит в несколько этапов. Электроды устанавливаются в левое и правое полушария мозга пациента под контролем КТ, МРТ, а еще прибора, который в режиме реального времени регистрирует электрическую активность структур головного мозга. Затем, когда врачи убеждаются в том, что электроды локализованы в необходимой мишени размером в несколько миллиметров, в подключичную область имплантируется нейростимулятор", — сообщил врач-невролог Иван Морозов, заместитель руководителя Института реабилитации Университетской клиники ПИМУ.

Одним из первых, кто получил такое лечение, оказался 65-летний Алексей Бородин. У него десять лет назад была выявлена болезнь Паркинсона. Перед операцией Алексей признался в своём волнении, но выразил надежду, что после неё он сможет улучшить речь и движение.

После того как пациент покинет больницу, за ним будет наблюдать невролог, и пациент научится управлять системой DBS с помощью специального пульта, соединенного с нейростимулятором. Настройка и регулировка аппаратуры осуществляется медицинским работником.

Глава отделения, доктор медицинских наук Андрей Боков, описал операцию по вживлению электродов в мозг как "вершину мастерства" в функциональной нейрохирургии. В настоящее время эта технология доступна для жителей всех регионов России по федеральной квоте.

Уточнения

Боле́знь Паркинсо́на (синонимы: идиопатический синдром паркинсонизма, дрожательный паралич) — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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