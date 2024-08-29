Эксперт раскрыл, от какого продукта важно отказаться при болезнях почек

Эксперт Быстров: при болезнях почек важно отказаться от моркови

Людям с заболеваниями почек следует ограничить потребление моркови, сообщает доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров. В интервью РИА Новости эксперт разъяснил потенциальные риски употребления этого популярного овоща при заболеваниях почек.

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По словам Дмитрия Быстрова, морковь богата витамином А, который важен для здоровья сердца, иммунной системы и глаз. Кроме того, она содержит антиоксиданты, способствующие борьбе со стрессом.

Тем не менее, несмотря на все полезные свойства, специалист рекомендует людям с почечными проблемами употреблять морковь с осторожностью из-за её высокого содержания калия, который может быть вреден для них. Также специалист советует диабетикам умеренно потреблять морковь из-за наличия в ней сахара.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.



Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

