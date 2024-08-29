Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Сумцова: причиной неприятного запаха изо рта может служить рак
Как заработать на золоте в 2024 году
В парке Кисловодска воссоздали старинную танцевальную площадку
Как правильно эксплуатировать АКПП, чтобы избежать перегрева
Абубакар Нурмагомедов вытащил из Каспийского моря тонущую женщину
Шампиньоны доступны, но могут накапливать опасные токсины
Секреты ухода за плетистыми розами на зиму: 7 действенных советов
Что нужно изменить в уходе за кожей, чтобы сохранить её упругость?
NatComms: разработан метод поиска гипотетических гравитонов

Эксперт раскрыл, от какого продукта важно отказаться при болезнях почек

Эксперт Быстров: при болезнях почек важно отказаться от моркови
Здоровье

Людям с заболеваниями почек следует ограничить потребление моркови, сообщает доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров. В интервью РИА Новости эксперт разъяснил потенциальные риски употребления этого популярного овоща при заболеваниях почек.

Эксперт Быстров: при болезнях почек важно отказаться от моркови
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

По словам Дмитрия Быстрова, морковь богата витамином А, который важен для здоровья сердца, иммунной системы и глаз. Кроме того, она содержит антиоксиданты, способствующие борьбе со стрессом.

Тем не менее, несмотря на все полезные свойства, специалист рекомендует людям с почечными проблемами употреблять морковь с осторожностью из-за её высокого содержания калия, который может быть вреден для них. Также специалист советует диабетикам умеренно потреблять морковь из-за наличия в ней сахара.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Популярное
Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали

Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".

"Сапсаны" прекратят курсирование после запуска новой скоростной магистрали
Как правильно ухаживать за виноградом в августе: пошаговая инструкция
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
3 простых ингредиента, и вкуснейший салат у вас на столе: рецепт приготовления
Топ-3 самых умных пород мурлык
САУ "Клевер": новая глава в российской артиллерии Дмитрий Плотников AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова
Новый дрон-камикадзе Северной Кореи вызвал подозрения в США
Ошибка, из-за которой яичница получается жёсткой и пригоревшей
Оптимальное место для видеорегистратора в автомобиле: советы ГАИ
Оптимальное место для видеорегистратора в автомобиле: советы ГАИ
Последние материалы
Врач Сумцова: причиной неприятного запаха изо рта может служить рак
Как заработать на золоте в 2024 году
В парке Кисловодска воссоздали старинную танцевальную площадку
Как правильно эксплуатировать АКПП, чтобы избежать перегрева
Абубакар Нурмагомедов вытащил из Каспийского моря тонущую женщину
У "Люфтганзы" проблемы из-за запрета полётов над территорией России
Шампиньоны доступны, но могут накапливать опасные токсины
Секреты ухода за плетистыми розами на зиму: 7 действенных советов
Что нужно изменить в уходе за кожей, чтобы сохранить её упругость?
NatComms: разработан метод поиска гипотетических гравитонов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.