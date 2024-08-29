Врач перечислил болезни, которые сопровождаются неприятным запахом изо рта

Врач Сумцова: причиной неприятного запаха изо рта может служить рак

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Галитоз, или неприятный запах изо рта, может быть вызван различными факторами, в том числе серьёзными заболеваниями, такими как рак и диабет, поясняет стоматолог Татьяна Сумцова. В беседе с сайтом aif.ru врач перечислила и другие патологии, которые могут сопровождаться этим симптомом.

Фото: Андерсон Манчини is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам Татьяны Сумцовой, неприятный запах изо рта может быть следствием употребления некоторых продуктов, например, лука или чеснока, а также являться результатом естественных процессов в организме или развития различных заболеваний. В их числе — кариес, пульпит, сухость слизистой оболочки рта, налёт на языке. Кроме того, галитоз может быть признаком таких заболеваний, как гастрит, ГЭРБ, синдром раздраженного кишечника.

Врач также отмечает, что галитоз может наблюдаться у пациентов с патологиями желчного пузыря, печени, лёгких, туберкулёзом и сахарным диабетом.

В заключение специалист подчёркивает, что галитоз может служить признаком заболеваний почек, рака и некоторых психических расстройств.

Уточнения

Халито́з или галито́з (halitosis; от лат. halitus — дыхание и греч. -osis) — признак некоторых заболеваний органов пищеварения у человека и животных, сопровождающихся патологическим ростом числа анаэробных микроорганизмов в ротовой полости и неприятным запахом изо рта.



Гастроэзофагеа́льная рефлю́ксная боле́знь (ГЭРБ) — хроническое рецидивирующее заболевание, обусловленное нарушением моторно-эвакуаторной функции органов гастроэзофагеальной зоны и характеризующееся регулярно повторяющимся забросом в пищевод содержимого желудка, а иногда и двенадцатиперстной кишки, что приводит к появлению клинических симптомов, ухудшающих качество жизни пациентов, повреждению слизистой оболочки дистального отдела пищевода с развитием в нём дистрофических изменений неороговевающего многослойного плоского эпителия, катарального или эрозивно-язвенного эзофагита (рефлюкс-эзофагит), а у части больных — цилиндроклеточной метаплазии (пищевод Баррета).

