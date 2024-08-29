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Вирус оспы обезьян способен передаваться воздушно-капельным путём

AFP: оспа обезьян в некоторых случаях способна передаваться воздушно-капельным путём
0:59
Здоровье

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что вирус оспы обезьян может передаваться через воздушно-капельный путь. Однако этот способ передачи не является значительным, передаёт AFP.

AFP: оспа обезьян в некоторых случаях способна передаваться воздушно-капельным путём
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Lersch, CC BY-SA 3.0

14 августа ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой клады 1B mpox (оспы обезьян) в Демократической Республике Конго. Основной путь передачи вируса между людьми — это тесный физический контакт, включающий поцелуи, прикосновения и половые контакты.

Хотя воздушно-капельный путь, при котором слюна инфицированного попадает в воздух, возможен, он не станет основным, подчеркнули в ВОЗ. Тем не менее, эксперты рекомендовали зараженным людям, их близким и медицинским работникам использовать защитные маски. Кроме того, они призвали к проведению дополнительных исследований для изучения распространения вируса.

Уточнения

О́спа обезья́н (англ. Mpox, ранее Monkeypox) — инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы.

Всеми́рная организа́ция здравоохране́ния (акрон. ВОЗ, англ. World Health Organization WHO) — специализированное учреждение, самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединённых Наций специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194-х государств-членов, основная функция которой состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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