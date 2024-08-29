Защита от депрессии: врач перечислил витамины для женщин и мужчин после 50 лет

Врач Гинзбург: после 50 лет нужно принимать витамины D3, К2, В9 и В12

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После достижения 50-летнего возраста в организме человека наблюдаются естественные возрастные трансформации и усугубление хронических заболеваний, что делает приём витаминов критически важным для обоих полов. Руководитель Самарского научно-исследовательского института диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург представил соответствующие рекомендации.

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Препараты, которые считаются защитой от признаков старения, могут не только задержать проявление возрастных изменений, но и предотвратить определённые болезни. Специалист по питанию советует включить в рацион витамины D3, K2, B9 и B12, которые одинаково важны для поддержания здоровья как женщин, так и мужчин, перешагнувших пятидесятилетний рубеж. Эти витамины, по утверждениям медика, содействуют профилактике депрессивных состояний, остеопороза и развития раковых заболеваний.

"Упомянутый список — это витамины, чей положительный эффект доказан для мужского и женского организма. Но я бы также включил в него никотиновую кислоту В3, которая защищает организм от атеросклероза. В3 тоже следует принимать как женщинам, так и мужчинам, поскольку она защищает головной мозг от возрастных изменений. Собственно, как и В12", — уточнил эксперт.

Более того, в интервью изданию "Вечерняя Москва" специалист подчеркнул, что важно не только принимать витамины, но и обогащать свой рацион более сбалансированным питанием, включающим натуральные источники важных микроэлементов.