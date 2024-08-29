Лишь так можно убить вирусы: врач дала рекомендации по стирке одежды больных ОРВИ

Одежду больных ОРВИ важно стирать при температуре выше 60 градусов — врач

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вещи и одежда людей, заболевших или уже перенёсших ОРВИ, нуждаются в особом обращении. Для полного уничтожения вирусов необходимо следовать определённым правилам, о которых в интервью с NEWS.ru рассказала терапевт Видновской КБ Яна Шмелёва.

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Она рекомендует не трясти одежду перед загрузкой в стиральную машину, чтобы предотвратить распространение вирусов по дому. Также следует избегать стирки при температуре 30 градусов, так как вирусы и бактерии могут выживать в теле человека, чья температура выше 37 градусов.

"Стирайте минимум при 60 градусах, желательно добавлять дезинфицирующие средства. Подойдут отбеливатели и пятновыводители либо столовый 9%-ный уксус", — уточнила врач.

Для постельного белья подходит кипячение, а деликатные вещи лучше замачивать с отбеливателем на 15 минут. После стирки вещи, принадлежащие больному ОРВИ, необходимо прогладить с обеих сторон утюгом с паром, уделяя особое внимание швам.

"Также необходимо провести дезинфекцию ковровых покрытий, обивки мебели, обработав их 3-7%-ным раствором уксуса из пульверизатора и дополнительно отпаривателем", — резюмировала специалист.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.