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Лишь так можно убить вирусы: врач дала рекомендации по стирке одежды больных ОРВИ

Одежду больных ОРВИ важно стирать при температуре выше 60 градусов — врач
1:20
Здоровье

Вещи и одежда людей, заболевших или уже перенёсших ОРВИ, нуждаются в особом обращении. Для полного уничтожения вирусов необходимо следовать определённым правилам, о которых в интервью с NEWS.ru рассказала терапевт Видновской КБ Яна Шмелёва.

Одежду больных ОРВИ важно стирать при температуре выше 60 градусов — врач
Фото: PxHere by rawpixel.com, CC0

Она рекомендует не трясти одежду перед загрузкой в стиральную машину, чтобы предотвратить распространение вирусов по дому. Также следует избегать стирки при температуре 30 градусов, так как вирусы и бактерии могут выживать в теле человека, чья температура выше 37 градусов.

"Стирайте минимум при 60 градусах, желательно добавлять дезинфицирующие средства. Подойдут отбеливатели и пятновыводители либо столовый 9%-ный уксус", — уточнила врач.

Для постельного белья подходит кипячение, а деликатные вещи лучше замачивать с отбеливателем на 15 минут. После стирки вещи, принадлежащие больному ОРВИ, необходимо прогладить с обеих сторон утюгом с паром, уделяя особое внимание швам.

"Также необходимо провести дезинфекцию ковровых покрытий, обивки мебели, обработав их 3-7%-ным раствором уксуса из пульверизатора и дополнительно отпаривателем", — резюмировала специалист.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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