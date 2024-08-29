Лишь так можно убить вирусы: врач дала рекомендации по стирке одежды больных ОРВИ

Вещи и одежда людей, заболевших или уже перенёсших ОРВИ, нуждаются в особом обращении. Для полного уничтожения вирусов необходимо следовать определённым правилам, о которых в интервью с NEWS.ru рассказала терапевт Видновской КБ Яна Шмелёва.
Она рекомендует не трясти одежду перед загрузкой в стиральную машину, чтобы предотвратить распространение вирусов по дому. Также следует избегать стирки при температуре 30 градусов, так как вирусы и бактерии могут выживать в теле человека, чья температура выше 37 градусов.
"Стирайте минимум при 60 градусах, желательно добавлять дезинфицирующие средства. Подойдут отбеливатели и пятновыводители либо столовый 9%-ный уксус", — уточнила врач.
Для постельного белья подходит кипячение, а деликатные вещи лучше замачивать с отбеливателем на 15 минут. После стирки вещи, принадлежащие больному ОРВИ, необходимо прогладить с обеих сторон утюгом с паром, уделяя особое внимание швам.
"Также необходимо провести дезинфекцию ковровых покрытий, обивки мебели, обработав их 3-7%-ным раствором уксуса из пульверизатора и дополнительно отпаривателем", — резюмировала специалист.
Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.
О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.
Если машина пересекает переход, не заставляя пешехода менять траекторию, необходимости в торможении нет — но камеры это не всегда учитывают.