Существует риск отравления: хирург предостерёг об опасности шампиньонов

Шампиньоны — одни из самых распространённых и доступных видов грибов в России, благодаря их массовому выращиванию и широкой доступности в магазинах. Тем не менее, они таят в себе опасность, о которой многие не задумываются.
Причина опасности заключается в способности шампиньонов, как и многих других грибов, накапливать вредные токсины. Это означает, что их употребление в пищу может привести к отравлению, предупреждает Александр Умнов, хирург и преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения.
"Шампиньонами травятся редко, но риск всё равно есть. Шампиньоны из-за загрязнения почвы при их выращивании могут накапливать токсины", — уточнил специалист в интервью для NEWS.ru.
По словам Александра Умнова, лесные шампиньоны представляют ещё большую опасность, особенно если употреблять их в сыром виде. Существует риск перепутать их с ядовитыми грибами. Кроме того, неправильное хранение может привести к порче грибов, что также повышает риск отравления. Важно обращать внимание на признаки испорченности грибов, такие как почернение, выделение слизи и неприятный запах.
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