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Вейпы способны провоцировать болезнь EVALI, схожую с ковидом

Минздрав: вейпы могут провоцировать болезнь EVALI, похожую на коронавирус
0:50
Здоровье

Чрезмерное увлечение вейпингом может привести к развитию нового заболевания, схожего с COVID-19, предупредили в пресс-службе Министерства здравоохранения России. EVALI (электронная сигарета, связанная с лёгочной травмой) был выявлен ещё до пандемии, но с её началом исследования этого заболевания замедлились.

Минздрав: вейпы могут провоцировать болезнь EVALI, похожую на коронавирус
Фото: Pexels by Renz Macorol, PDM

"Симптомы заболевания во многом схожи с COVID-19: температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка, а главное — патологические изменения в лёгких курильщика", — уточнили в сообщении.

Данное заболевание легко диагностируется с помощью компьютерной томографии, сообщили в ведомстве. В отличие от COVID-19, одним из первых симптомов EVALI является нарушение работы пищеварительной системы.

Уточнения

«Болезнь вейперов» (англ. EVALI, от E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury = повреждение легких, ассоциированное с курением электронных сигарет и вейпов) — неинфекционное респираторное заболевание, которое связано с использованием электронных сигарет и наиболее сходно с экзогенной липоидной пневмонией или химическим пневмонитом.

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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