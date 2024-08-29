Учёные выявили, что "Оземпик" способен вызывать суицидальные мысли

Учёные из США, Италии и Швейцарии обнаружили, что у людей, использующих "Оземпик" для похудения, может возникнуть неожиданный побочный эффект — суицидальные мысли. Это тревожное открытие было замечено еще в прошлом году, но не получило должного внимания со стороны регуляторных органов.
Несмотря на то, что Европейское агентство по лекарственным средствам и аналогичная американская структура не обнаружили значительного влияния "Оземпика" на поведение пациентов, новое исследование в журнале JAMA Network показало, что те, кто использует препараты на основе семаглутида, на 45% чаще жаловались на суицидальные мысли, чем те, кто принимает другие средства от диабета и избыточного веса.
Однако, авторы исследования подчёркивают, что полученные результаты могут быть не совсем точными, поскольку основаны на самоотчётах пациентов. Существует риск, что пациенты могли неосознанно преувеличить или дать ложную информацию.
Семаглутид — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1). Применяется при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.
Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.
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