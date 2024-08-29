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Учёные выявили, что "Оземпик" способен вызывать суицидальные мысли

JAMA Network: применение "Оземпика" может спровоцировать суицидальные мысли у пациентов
1:02
Здоровье

Учёные из США, Италии и Швейцарии обнаружили, что у людей, использующих "Оземпик" для похудения, может возникнуть неожиданный побочный эффект — суицидальные мысли. Это тревожное открытие было замечено еще в прошлом году, но не получило должного внимания со стороны регуляторных органов.

JAMA Network: применение "Оземпика" может спровоцировать суицидальные мысли у пациентов
Фото: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Несмотря на то, что Европейское агентство по лекарственным средствам и аналогичная американская структура не обнаружили значительного влияния "Оземпика" на поведение пациентов, новое исследование в журнале JAMA Network показало, что те, кто использует препараты на основе семаглутида, на 45% чаще жаловались на суицидальные мысли, чем те, кто принимает другие средства от диабета и избыточного веса.

Однако, авторы исследования подчёркивают, что полученные результаты могут быть не совсем точными, поскольку основаны на самоотчётах пациентов. Существует риск, что пациенты могли неосознанно преувеличить или дать ложную информацию.

Уточнения

Семаглутид — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1). Применяется при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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