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Учёные выяснили, сколько нужно ходьбы в сутки, чтобы продлить жизнь

Ходьба по 10 минут в день продлевает жизнь — исследование
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Здоровье

Исследование физиолога из Университета Лестера Тома Йейтса показало, что ежедневная 10-минутная ходьба увеличивает продолжительность жизни. Наиболее заметный эффект наблюдается у людей старше 60 лет.

Ходьба по 10 минут в день продлевает жизнь — исследование
Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

"Увеличение (количества) физических упражнений приносит пользу всем, но особенно тем, кто ранее имел средний уровень активности", — уточнил учёный в интервью для Daily Mail.

Интересно, что для мужчин ходьба оказывается более полезной, чем для женщин. Учёный обнаружил, что получасовая ежедневная прогулка увеличивает продолжительность жизни мужчин на 2,5 года, а женщин — на 16 месяцев. Причина такой разницы пока не ясна, но исследователи планируют провести дальнейшие эксперименты.

Уточнения

Физиолог — учёный, специалист по физиологии, науке о закономерностях функционирования организмов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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