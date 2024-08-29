Учёные выяснили, сколько нужно ходьбы в сутки, чтобы продлить жизнь

Исследование физиолога из Университета Лестера Тома Йейтса показало, что ежедневная 10-минутная ходьба увеличивает продолжительность жизни. Наиболее заметный эффект наблюдается у людей старше 60 лет.
"Увеличение (количества) физических упражнений приносит пользу всем, но особенно тем, кто ранее имел средний уровень активности", — уточнил учёный в интервью для Daily Mail.
Интересно, что для мужчин ходьба оказывается более полезной, чем для женщин. Учёный обнаружил, что получасовая ежедневная прогулка увеличивает продолжительность жизни мужчин на 2,5 года, а женщин — на 16 месяцев. Причина такой разницы пока не ясна, но исследователи планируют провести дальнейшие эксперименты.
Физиолог — учёный, специалист по физиологии, науке о закономерностях функционирования организмов.
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