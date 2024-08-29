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Инфекционист описал новый вариант коронавируса "Флирт" и рассказал, насколько он опасен

Инфекционист: новый вариант коронавируса "Флирт" в большинстве случаев протекает легко
1:49
Здоровье

Конец августа принёс новые опасения, связанные с распространением COVID-19. Люди обеспокоены не столько быстрым ростом числа заболевших (за неделю оно увеличилось на 33,3%), сколько появлением новой разновидности вируса — "Флирта".

Инфекционист: новый вариант коронавируса "Флирт" в большинстве случаев протекает легко
Фото: Официальный сайт администрации городского округа Балашиха by Евгений Дудин, CC BY 4.0

Особенно россиян тревожит его способность вызывать неврологические осложнения: "Ноги и руки отнимаются", — делятся впечатлениями пользователи социальных сетей.

Кандидат медицинских наук, заместитель декана педиатрического факультета, доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Иван Коновалов прокомментировал создавшуюся ситуацию в разговоре с сайтом aif.ru.

Специалисты отмечают, что повышение заболеваемости COVID-19 сейчас в основном происходит среди взрослых, которые чаще обращаются за помощью и проходят специфические диагностические тесты. В последнее время всё чаще инфекцию вызывает вариант коронавируса, получивший название "флирт" (FLiRT). Однако тяжёлое течение болезни наблюдается в основном у людей из групп риска: пожилых, пациентов с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями.

"Нельзя воспринимать всё, что написано в соцсетях, за правду. Ведь наряду с реальными людьми, рассказывающими свои истории, там творят фантазеры и боты. И к сожалению, неспециалист отличить их друг от друга не всегда сможет. Социальные сети — это кривое зеркало мира. Поэтому всё, написанное в них, нужно делить надвое, натрое и т. д.", — добавил врач.

Уточнения

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства. Поражают млекопитающих (включая человека), птиц и земноводных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону.

COVID-19 (аббр. от англ. COronaVIrus Disease 2019 — коронави́русная инфе́кция 2019 года, рус. кови́д), ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV). Представляет собой опасное заболевание, которое может протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции лёгкого течения, так и в тяжёлой форме. К наиболее распространённым симптомам заболевания относятся повышенная температура тела, утомляемость и сухой кашель.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Аракелова Светлана
Проводит лечение широкого спектра желудочно-кишечных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, холецистит, панкреатит, дисбактериоз кишечника, спастический колит, гастрит, эзофагит, метеоризм, запор
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