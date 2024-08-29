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Медикам Волгограда удалось выходить новорождённого, который весил 740 граммов

Волгоградские врачи спасли жизнь недоношенному малышу весом всего 740 граммов
1:16
Здоровье

В Волгограде врачи перинатального центра № 2 спасли жизнь новорождённой девочке, которая весила всего 740 граммов. Ребёнок появился на свет на 24-й неделе беременности, поэтому был очень слаб и нуждался в медицинской помощи.

Волгоградские врачи спасли жизнь недоношенному малышу весом всего 740 граммов
Фото: pexels.com by Rene Asmussen, CC0

Как сообщает novostivolgograda.ru, девочка была помещена в отделение реанимации для новорождённых, где ей провели ряд сложных процедур, включая искусственную вентиляцию лёгких и кислородную терапию. Благодаря усилиям врачей ребёнок начал набирать вес и после двух месяцев лечения был переведён в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей.

Там девочка продолжала получать медицинскую помощь и уход вместе со своей матерью. На этой неделе ребёнка выписали из больницы с весом 2,8 килограмма. Мать девочки выразила благодарность врачам за спасение её ребёнка.

В перинатальном центре родителям также оказывают психологическую поддержку. С ними работают специалисты, которые помогают адаптироваться к новой ситуации, восстанавливают психоэмоциональное состояние и обучают уходу за недоношенными детьми.

Уточнения

Новорождённый ребёнок — ребёнок с момента рождения и до 28-го дня своей жизни.

Волгогра́д (до 1925 года — Цари́цын, до 1961 года — Сталингра́д) — город на юго-востоке европейской части России с населением 1 018 898 человек (2024), шестнадцатый по численности населения город России. Административный центр Волгоградской области. Город областного значения, образует городской округ.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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