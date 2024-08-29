Медикам Волгограда удалось выходить новорождённого, который весил 740 граммов

В Волгограде врачи перинатального центра № 2 спасли жизнь новорождённой девочке, которая весила всего 740 граммов. Ребёнок появился на свет на 24-й неделе беременности, поэтому был очень слаб и нуждался в медицинской помощи.
Как сообщает novostivolgograda.ru, девочка была помещена в отделение реанимации для новорождённых, где ей провели ряд сложных процедур, включая искусственную вентиляцию лёгких и кислородную терапию. Благодаря усилиям врачей ребёнок начал набирать вес и после двух месяцев лечения был переведён в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей.
Там девочка продолжала получать медицинскую помощь и уход вместе со своей матерью. На этой неделе ребёнка выписали из больницы с весом 2,8 килограмма. Мать девочки выразила благодарность врачам за спасение её ребёнка.
В перинатальном центре родителям также оказывают психологическую поддержку. С ними работают специалисты, которые помогают адаптироваться к новой ситуации, восстанавливают психоэмоциональное состояние и обучают уходу за недоношенными детьми.
Новорождённый ребёнок — ребёнок с момента рождения и до 28-го дня своей жизни.
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