Медикам Волгограда удалось выходить новорождённого, который весил 740 граммов

Волгоградские врачи спасли жизнь недоношенному малышу весом всего 740 граммов

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Волгограде врачи перинатального центра № 2 спасли жизнь новорождённой девочке, которая весила всего 740 граммов. Ребёнок появился на свет на 24-й неделе беременности, поэтому был очень слаб и нуждался в медицинской помощи.

Фото: pexels.com by Rene Asmussen, CC0

Как сообщает novostivolgograda.ru, девочка была помещена в отделение реанимации для новорождённых, где ей провели ряд сложных процедур, включая искусственную вентиляцию лёгких и кислородную терапию. Благодаря усилиям врачей ребёнок начал набирать вес и после двух месяцев лечения был переведён в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей.

Там девочка продолжала получать медицинскую помощь и уход вместе со своей матерью. На этой неделе ребёнка выписали из больницы с весом 2,8 килограмма. Мать девочки выразила благодарность врачам за спасение её ребёнка.

В перинатальном центре родителям также оказывают психологическую поддержку. С ними работают специалисты, которые помогают адаптироваться к новой ситуации, восстанавливают психоэмоциональное состояние и обучают уходу за недоношенными детьми.

Уточнения

Новорождённый ребёнок — ребёнок с момента рождения и до 28-го дня своей жизни.

Волгогра́д (до 1925 года — Цари́цын, до 1961 года — Сталингра́д) — город на юго-востоке европейской части России с населением 1 018 898 человек (2024), шестнадцатый по численности населения город России. Административный центр Волгоградской области. Город областного значения, образует городской округ.