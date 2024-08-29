В Санкт-Петербурге 20-летнему парню удалили миндалины, и он умер

Молодой петербуржец умер после удаления миндалин

Молодой петербуржец умер после операции по удалению миндалин, пишут в четверг argumenti.ru со ссылкой на Neva.Today.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, CC BY-SA 4.0

Трагедия случилась 28 августа в одной из частных клиник во Фрунзенском районе Северной столицы. По неясным пока причинам 20-летний пациент скончался после рядового хирургического вмешательства. В полицию сообщил о случившемся администратор учреждения.

Тело погибшего доставлено в морг для установления причин смерти. Материалы дела передали для дальнейшей проверки сотрудникам Следственного комитета.

Уточнения

Тонзиллэктоми́я (от лат. tonsilla — миндалевидная железа и греч. εκτομή — иссечение, удаление) — известная более 3000 лет хирургическая операция по полному удалению нёбных миндалин вместе с соединительно-тканной капсулой. Выполняется при рецидивах острого тонзиллита или аденоидита, носовых обструкциях дыхательных путей, апноэ, храпе и паратонзиллярном абсцессе. До настоящего времени остаётся одним из наиболее распространённых оперативных вмешательств.