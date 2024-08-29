ТОП-10 мифов о зрении: офтальмолог развенчала самые популярные

Офтальмолог назвала десять самых популярных мифов касательно зрения

3:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-офтальмолог Светлана Полякова развенчала наиболее распространённые мифы о зрении. Своими размышлениями касательно устойчивых заблуждений о зрении эксперт поделилась в беседе с ИА RuNews24.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Jpogi, CC0

Морковь и черника улучшают зрение. Эти продукты содержат полезные витамины, которые положительно влияют на здоровье глаз, но не лечат офтальмологические заболевания. Чтение в темноте ухудшает зрение. Глаза адаптируются к плохому освещению, расширяя зрачки и увеличивая количество света, попадающего на сетчатку. Тёмные очки полностью защищают от солнца. Смотреть на солнце даже через солнцезащитные очки опасно, так как это может привести к заболеваниям и даже слепоте. Контактные линзы могут потеряться в глазах. Контактные линзы не могут остаться внутри глаза, они могут только закатиться при сухости глаз или неправильном подборе линз. Потерю зрения невозможно предотвратить. Большинство проблем со зрением можно предотвратить, регулярно посещая офтальмолога и проходя обследования. Женщины с близорукостью могут ослепнуть после беременности. Вероятность ослепнуть сильно преувеличена, но во время беременности могут возникнуть проблемы со зрением из-за повышения артериального давления и тонкой сетчатки глаза. После лазерной коррекции зрения необходимо отказаться от активного образа жизни. После операции можно продолжать вести активный образ жизни, особенно если она выполнена с использованием микроинвазивной технологии. Если вас ничего не беспокоит, то посещать офтальмолога ежегодно необязательно. Однако существуют заболевания, которые могут протекать без видимых симптомов, например, катаракта, глаукома и патологии сетчатки. Чтобы предотвратить серьёзные осложнения, рекомендуется хотя бы раз в год проходить осмотр у специалиста. Таким образом, вы сможете вовремя обнаружить возможные проблемы и избежать их развития. Качество зрения можно улучшить, снижая нагрузку на глаза. В некоторых случаях снижение нагрузки на глаза полезно, однако это не всегда необходимо. Важно обеспечить комфортные условия для зрения: хорошее освещение, отсутствие кондиционера. Если долго находиться рядом с кондиционером, возникает риск сухости глаз. Поэтому лучше минимизировать использование кондиционера. В комфортной обстановке снижение нагрузки на глаза не требуется. Считается, что чтение книг так же вредно для глаз, как и использование гаджетов. Однако чтение при правильном освещении и использовании удобного шрифта (10 или 12 кегль) на расстоянии 30-35 см от книги не вредит зрению. Основное различие между гаджетами и книгами заключается в типе света: гаджеты излучают свет, а книги отражают его, что является более благоприятным для глаз.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.

Близору́кость (также — миопи́я, от др.-греч. μύω — «щурюсь» и ὄψις — «взгляд, зрение») — дефект зрения, при котором человек вблизи видит хорошо, а вдали — плохо. Этот дефект заключается в том, что из-за аномалии преломления (рефракции) изображение фокусируется не на сетчатке глаза, а перед ней. Близорукость является разновидностью аметропии. Для решения этой проблемы можно пользоваться очками или контактными линзами с отрицательными значениями оптической силы.

Лазерная коррекция зрения (или рефракционная хирургия) — хирургическая коррекция с применением лазерных технологий следующих аномалий рефракции: миопии (близорукости), световые лучи фокусируются перед сетчаткой. гиперметропии (дальнозоркости), световые лучи фокусируются за сетчаткой, астигматизма, световые лучи фокусируются в нескольких местах. пресбиопии, возрастное нарушение зрения вблизи.