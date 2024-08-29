Медики бьют тревогу: на смену коронавирусу пришла болезнь вейперов

В Минздраве предупредили о похожей на COVID болезни вейперов EVALI

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Вейпинг может вызвать похожее на COVID-19 заболевание лёгких, предупредили в Министерстве здравоохранения России в четверг. В телеграм-канале ведомства рассказали о новой болезни.

Фото: Pexels by Renz Macorol, PDM

"Болезнь вейперов" EVALI — острое лёгочное повреждение, вызванное курением электронных сигарет. Клинически схожа с COVID-19: температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка, патологические изменения в лёгких, хорошо заметные на компьютерной томографии.

Пандемия коронавируса затормозила изучение болезни вейперов и ухудшила её выявляемость, но EVALI никуда не делась, и несмотря на снижение количества курильщиков по всему миру (в РФ, по данным Росстата, доля курильщиков с 2009 по 2023 год сократилась с 41% до 30%), встречается всё чаще.

Одним из первых симптомов EVALI, отличающим её от ковида, принято считать нарушения в работе пищеварительной системы.

Уточнения

«Болезнь вейперов» (англ. EVALI, от E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury = повреждение легких, ассоциированное с курением электронных сигарет и вейпов) — неинфекционное респираторное заболевание, которое связано с использованием электронных сигарет и наиболее сходно с экзогенной липоидной пневмонией или химическим пневмонитом. В международной медицинской литературе употребляются аббревиатуры EVALI, VAPI (от англ. Vaping-associated pulmonary injury) и VALI (от англ. vaping-associated lung injury).