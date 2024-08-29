Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Борьба с возрастом: как ежедневные привычки сохраняют молодость
Почему заправка на круглую сумму не всегда выгодна
Туристка поделилась положительным опытом отдыха в Геленджике
Подготовка кабачков к осеннему плодоношению: что нужно знать
Украинская компания начнёт импорт газа из ЕС
Возможности прав категории B: управление трициклами, квадрициклами и мопедами
Мужчин-должников в Екатеринбурге зовут на спецоперацию
Сдала Дурова французским властям: спутницу основателя Telegram заподозрили в работе на израильскую разведку
VoLTE не увеличит расходы абонентов, заверил интернет-омбудсмен

Медики бьют тревогу: на смену коронавирусу пришла болезнь вейперов

В Минздраве предупредили о похожей на COVID болезни вейперов EVALI
1:04
Здоровье » Здоровье и профилактика

Вейпинг может вызвать похожее на COVID-19 заболевание лёгких, предупредили в Министерстве здравоохранения России в четверг. В телеграм-канале ведомства рассказали о новой болезни.

В Минздраве предупредили о похожей на COVID болезни вейперов EVALI
Фото: Pexels by Renz Macorol, PDM

"Болезнь вейперов" EVALI — острое лёгочное повреждение, вызванное курением электронных сигарет. Клинически схожа с COVID-19: температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка, патологические изменения в лёгких, хорошо заметные на компьютерной томографии.

Пандемия коронавируса затормозила изучение болезни вейперов и ухудшила её выявляемость, но EVALI никуда не делась, и несмотря на снижение количества курильщиков по всему миру (в РФ, по данным Росстата, доля курильщиков с 2009 по 2023 год сократилась с 41% до 30%), встречается всё чаще.

Одним из первых симптомов EVALI, отличающим её от ковида, принято считать нарушения в работе пищеварительной системы.

Уточнения

«Болезнь вейперов» (англ. EVALI, от E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury = повреждение легких, ассоциированное с курением электронных сигарет и вейпов) — неинфекционное респираторное заболевание, которое связано с использованием электронных сигарет и наиболее сходно с экзогенной липоидной пневмонией или химическим пневмонитом. В международной медицинской литературе употребляются аббревиатуры EVALI, VAPI (от англ. Vaping-associated pulmonary injury) и VALI (от англ. vaping-associated lung injury).

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Обсудить
Популярное
Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали

Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".

"Сапсаны" прекратят курсирование после запуска новой скоростной магистрали
Как правильно ухаживать за виноградом в августе: пошаговая инструкция
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
3 простых ингредиента, и вкуснейший салат у вас на столе: рецепт приготовления
Топ-3 самых умных пород мурлык
Киеву срочно требуются новые наёмники взамен погибших Дмитрий Плотников Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова "Америка" так и не долетела до Северного полюса Сергей Лебедев
Сводка с фронта: на Украине уничтожены ангары с F-16, колонны техники армии Белоруссии движутся к Украине
Основные признаки зрелости свёклы — не пропустите момент
Новый дрон-камикадзе Северной Кореи вызвал подозрения в США
Новый дрон-камикадзе Северной Кореи вызвал подозрения в США
Последние материалы
Украинская компания начнёт импорт газа из ЕС
Возможности прав категории B: управление трициклами, квадрициклами и мопедами
Мужчин-должников в Екатеринбурге зовут на спецоперацию
Сдала Дурова французским властям: спутницу основателя Telegram заподозрили в работе на израильскую разведку
Какие знаки зодиака чаще всего ищут ссоры
VoLTE не увеличит расходы абонентов, заверил интернет-омбудсмен
Чемпион UFC Джонс будет драться с бойцом Миочичем
Собака виляет хвостом не только от радости: кинологи назвали ещё одну неожиданную причину
Как правильно сочетать селёдку с другими продуктами
Аксёнов заявил, что Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.