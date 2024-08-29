Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политолог Ищенко: Запад тоже устал от конфронтации с Россией
Опасения, что из-за капельниц может оторваться тромб, сильно преувеличены — врач-терапевт
В нацпроект "Кадры" включили МРОТ 35 тысяч рублей к 2030 году
На Эльбрусе будет запущена канатная дорога с подогревом сидений
Двум российским паралимпийцам отказали в участии в Паралимпиаде из-за места рождения
Видеорегистратор как инструмент защиты от ошибочных штрафов
Ромашка и её роль в улучшении сна и снижении стресса
Породы собак, которые станут самыми преданными друзьями: топ-3
Чем подкормить перец для предотвращения вершинной гнили

Чехи отказались поставлять в Россию вещество, захватывающее нейтрон для установки терапии рака

Поставки из Чехии бора для терапии рака прекращены в рамках санкционной политики ЕС
0:42
Здоровье

В ходе выступления на форуме "Технопром-2024" научный руководитель направления "Ядерная медицина" ГК "Росатом" Валентин Смирнов сообщил, что чешская сторона отказалась поставлять в Россию вещество (бор) для установки терапии рака.

Поставки из Чехии бора для терапии рака прекращены в рамках санкционной политики ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Goodyear, CC BY-SA 4.0

"Чехи отказались поставлять нам лекарство, которое захватывает нейтрон. Вот вам санкции в медицине, это ужасно", — сказал Смирнов.

Ранее эксперты утверждали, что медицинская сфера обычно находится вне политики и экспорт медоборудования и лекарств нарушен не будет, потому что это негативно сказывается на развитии медицины в целом.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Популярное
Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали

Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".

"Сапсаны" прекратят курсирование после запуска новой скоростной магистрали
Как правильно ухаживать за виноградом в августе: пошаговая инструкция
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
3 простых ингредиента, и вкуснейший салат у вас на столе: рецепт приготовления
Топ-3 самых умных пород мурлык
Киеву срочно требуются новые наёмники взамен погибших Дмитрий Плотников Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова "Америка" так и не долетела до Северного полюса Сергей Лебедев
Сводка с фронта: на Украине уничтожены ангары с F-16, колонны техники армии Белоруссии движутся к Украине
Основные признаки зрелости свёклы — не пропустите момент
Красивый и подтянутый пресс за 30 дней: выполняйте эту тренировку
Красивый и подтянутый пресс за 30 дней: выполняйте эту тренировку
Последние материалы
Видеорегистратор как инструмент защиты от ошибочных штрафов
Ромашка и её роль в улучшении сна и снижении стресса
Породы собак, которые станут самыми преданными друзьями: топ-3
Чем подкормить перец для предотвращения вершинной гнили
"В тайных тюрьмах или подвалах?": посол МИД России заявил, что ВСУ похищают мирных жителей Курской области
В Екатеринбурге мужчин с задолженностью по коммуналке хотят отправить в зону СВО
Как сделать идеальные котлеты: добавки, которые работают
Новый Infiniti QX80: особенности, стоимость и возможные риски
Синоптик Александр Ильин обещал рекордную за 150 лет жару 1 сентября
Мошенник выдал себя за сотрудника турагентства и украл 330 тыс. рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.