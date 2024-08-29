Чехи отказались поставлять в Россию вещество, захватывающее нейтрон для установки терапии рака

В ходе выступления на форуме "Технопром-2024" научный руководитель направления "Ядерная медицина" ГК "Росатом" Валентин Смирнов сообщил, что чешская сторона отказалась поставлять в Россию вещество (бор) для установки терапии рака.
"Чехи отказались поставлять нам лекарство, которое захватывает нейтрон. Вот вам санкции в медицине, это ужасно", — сказал Смирнов.
Ранее эксперты утверждали, что медицинская сфера обычно находится вне политики и экспорт медоборудования и лекарств нарушен не будет, потому что это негативно сказывается на развитии медицины в целом.
Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".