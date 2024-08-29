Чехи отказались поставлять в Россию вещество, захватывающее нейтрон для установки терапии рака

Поставки из Чехии бора для терапии рака прекращены в рамках санкционной политики ЕС

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В ходе выступления на форуме "Технопром-2024" научный руководитель направления "Ядерная медицина" ГК "Росатом" Валентин Смирнов сообщил, что чешская сторона отказалась поставлять в Россию вещество (бор) для установки терапии рака.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Goodyear, CC BY-SA 4.0

"Чехи отказались поставлять нам лекарство, которое захватывает нейтрон. Вот вам санкции в медицине, это ужасно", — сказал Смирнов.

Ранее эксперты утверждали, что медицинская сфера обычно находится вне политики и экспорт медоборудования и лекарств нарушен не будет, потому что это негативно сказывается на развитии медицины в целом.