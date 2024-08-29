Раскрыта реальная опасность "витаминных капельниц": у кого из-за них может оторваться тромб

Опасения, что из-за капельниц может оторваться тромб, сильно преувеличены — врач-терапевт

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Арутюн Варданян раскритиковал столь популярные ныне "витаминные капельницы". "Доказательная медицина придерживается мнения, что любое внутривенное введение препаратов должно происходить только по показаниям — неважно, какое вещество вводится", — объяснил он "Газете.Ru".

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Оценить пользу и вред внутривенного введения витаминов Pravda. Ru попросила врача общей практики Наталью Бублик.

"Теоретически любая внутривенная манипуляция создаёт риск, — подтвердила она. — Но это чисто теоретически".

Собеседница издания опровергла гуляющие по интернету страшилки о том, что из-за капельницы может оторваться тромб. "Я лично капельницы ставила 100 лет, много раз, и у тромбоэмболии должны быть другие факторы. И тогда если богом дано, то он оторвётся, если не дано, то не оторвётся. Должны быть факторы, при которых, да, может быть, не надо шевелить кровеносное русло. Например, когда много тромбов, когда холестерин повышен, когда густая кровь, конечно, там что-нибудь может оторваться", — объяснила она.

"Внутривенные капельницы — я только "за". Витамины, которые идут или внутримышечно, или внутривенно. Потому что витамины, которые поступают в организм через желудочно-кишечный тракт, например, витамины группы B, очень любят гельминты. И они потом активненько размножаются и говорят "спасибо". Лишний вес появляется, животы растут. А мы всё думаем, что это мы едим лишнее. Ничего подобного, просто глисты начинают размножаться и делиться. Очень часто люди и говорят, что после витаминов я начал поправляться. Витамины группы B — только внутримышечно и внутривенно", — подчеркнула врач.

"А противопоказания для внутривенных инъекций и, в том числе, капельниц — это всегда очень индивидуально, это решает лично доктор", — заключила она.

Уточнения

Внутриве́нное влива́ние (внутривенная инфузия) — введение жидкостей, лекарственных средств или препаратов/компонентов крови в венозный сосуд. Внутривенное вливание может проводиться капельно (капельное внутривенное вливание, «капельница») или струйно.