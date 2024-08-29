Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политолог Ищенко: Запад тоже устал от конфронтации с Россией
Поставки из Чехии бора для терапии рака прекращены в рамках санкционной политики ЕС
В нацпроект "Кадры" включили МРОТ 35 тысяч рублей к 2030 году
На Эльбрусе будет запущена канатная дорога с подогревом сидений
Двум российским паралимпийцам отказали в участии в Паралимпиаде из-за места рождения
Видеорегистратор как инструмент защиты от ошибочных штрафов
Ромашка и её роль в улучшении сна и снижении стресса
Породы собак, которые станут самыми преданными друзьями: топ-3
Чем подкормить перец для предотвращения вершинной гнили

Раскрыта реальная опасность "витаминных капельниц": у кого из-за них может оторваться тромб

Опасения, что из-за капельниц может оторваться тромб, сильно преувеличены — врач-терапевт
2:03
Здоровье

Терапевт Арутюн Варданян раскритиковал столь популярные ныне "витаминные капельницы". "Доказательная медицина придерживается мнения, что любое внутривенное введение препаратов должно происходить только по показаниям — неважно, какое вещество вводится", — объяснил он "Газете.Ru".

Опасения, что из-за капельниц может оторваться тромб, сильно преувеличены — врач-терапевт
Фото: Freepik by freepik, PDM

Оценить пользу и вред внутривенного введения витаминов Pravda. Ru попросила врача общей практики Наталью Бублик.

"Теоретически любая внутривенная манипуляция создаёт риск, — подтвердила она. — Но это чисто теоретически".

Собеседница издания опровергла гуляющие по интернету страшилки о том, что из-за капельницы может оторваться тромб. "Я лично капельницы ставила 100 лет, много раз, и у тромбоэмболии должны быть другие факторы. И тогда если богом дано, то он оторвётся, если не дано, то не оторвётся. Должны быть факторы, при которых, да, может быть, не надо шевелить кровеносное русло. Например, когда много тромбов, когда холестерин повышен, когда густая кровь, конечно, там что-нибудь может оторваться", — объяснила она.

"Внутривенные капельницы — я только "за". Витамины, которые идут или внутримышечно, или внутривенно. Потому что витамины, которые поступают в организм через желудочно-кишечный тракт, например, витамины группы B, очень любят гельминты. И они потом активненько размножаются и говорят "спасибо". Лишний вес появляется, животы растут. А мы всё думаем, что это мы едим лишнее. Ничего подобного, просто глисты начинают размножаться и делиться. Очень часто люди и говорят, что после витаминов я начал поправляться. Витамины группы B — только внутримышечно и внутривенно", — подчеркнула врач.

"А противопоказания для внутривенных инъекций и, в том числе, капельниц — это всегда очень индивидуально, это решает лично доктор", — заключила она.

Уточнения

Внутриве́нное влива́ние (внутривенная инфузия) — введение жидкостей, лекарственных средств или препаратов/компонентов крови в венозный сосуд. Внутривенное вливание может проводиться капельно (капельное внутривенное вливание, «капельница») или струйно.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Обсудить
Популярное
Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали

Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".

"Сапсаны" прекратят курсирование после запуска новой скоростной магистрали
Как правильно ухаживать за виноградом в августе: пошаговая инструкция
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
3 простых ингредиента, и вкуснейший салат у вас на столе: рецепт приготовления
Топ-3 самых умных пород мурлык
Киеву срочно требуются новые наёмники взамен погибших Дмитрий Плотников Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова "Америка" так и не долетела до Северного полюса Сергей Лебедев
Сводка с фронта: на Украине уничтожены ангары с F-16, колонны техники армии Белоруссии движутся к Украине
Основные признаки зрелости свёклы — не пропустите момент
Красивый и подтянутый пресс за 30 дней: выполняйте эту тренировку
Красивый и подтянутый пресс за 30 дней: выполняйте эту тренировку
Последние материалы
Видеорегистратор как инструмент защиты от ошибочных штрафов
Ромашка и её роль в улучшении сна и снижении стресса
Породы собак, которые станут самыми преданными друзьями: топ-3
Чем подкормить перец для предотвращения вершинной гнили
"В тайных тюрьмах или подвалах?": посол МИД России заявил, что ВСУ похищают мирных жителей Курской области
В Екатеринбурге мужчин с задолженностью по коммуналке хотят отправить в зону СВО
Как сделать идеальные котлеты: добавки, которые работают
Новый Infiniti QX80: особенности, стоимость и возможные риски
Синоптик Александр Ильин обещал рекордную за 150 лет жару 1 сентября
Мошенник выдал себя за сотрудника турагентства и украл 330 тыс. рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.