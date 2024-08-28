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Вежливость и внимательность: выяснилось, какие качества во врачах россияне ценят больше всего

Исследование: россияне чаще всего благодарят хирургов и онкологов
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Здоровье

Довольные пациенты чаще всего отмечают внимательность и вежливость доктора, умение доступно объяснять диагноз и этапы лечения. К таким данным пришёл Яндекс Поиск, изучив более 1,25 млн отзывов в карточках врачей в поисковике.

Исследование: россияне чаще всего благодарят хирургов и онкологов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Хороших отзывов удостаиваются и те врачи, которые не выписывают лишних, по мнению пациентов, анализов и лекарств.

Также из отзывов выяснилось, что пациенты чаще всего готовы порекомендовать мануальных терапевтов и психотерапевтов. Больше всего сожалений об увольнении или переходе доктора в другую клинику высказывают пациенты гинекологов, неврологов и терапевтов. А в отзывах на хирургов и онкологов чаще других встречаются эмоциональные благодарности и добрые пожелания специалистам.

Уточнения

Врач (ст.‑слав. врачь — «заклинатель, колдун, заговаривающий, волшебник», от однокоренных глаголов врать, ворча́ть), также до́ктор (лат. doctor — «учитель», от docēre — «учить») — специалист с высшим медицинским образованием, использующий свои навыки, знания и опыт в профилактике и лечении заболеваний, поддержании нормальной жизнедеятельности организма человека. Квалификация врача предусматривает обязательное наличие высшего медицинского образования и дополнительной профессиональной подготовки при наличии узкой специализации.

Пацие́нт (лат. patiens — терпящий, страдающий) — человек или другое живое существо, получающий(-ее) медицинскую помощь, подвергающийся медицинскому наблюдению и/или лечению по поводу какого-либо заболевания, патологического состояния или иного нарушения здоровья и жизнедеятельности, а также пользующийся медицинскими услугами независимо от наличия у него заболевания.

Отзыв — это письменное либо устное высказывание, основанное на выражении личностного эмоционально-оценочного отношения к увиденному, услышанному или пережитому опыту. Это, мнение о ком-нибудь или о чём-нибудь, анализ, разбор, оценка продукта или оказанной услуги.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
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