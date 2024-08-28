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В России разработали первую в мире ИИ-платформу для скрининга наночастиц

Университет ИТМО: наночастицы на базе оксида меди избирательно уничтожают вредоносные бактерии
1:10
Здоровье

Учёные Университета ИТМО разработали уникальную скрининговую платформу, основанную на искусственном интеллекте (ИИ), которая предназначена для поиска наночастиц, способных избирательно уничтожать патогенные бактерии, не причиняя вреда полезным микроорганизмам. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Университет ИТМО: наночастицы на базе оксида меди избирательно уничтожают вредоносные бактерии
Фото: Wikipedia by Manuel Almagro Rivas, CC BY-SA 4.0

По словам учёного Сусана Джьякхво, данная разработка открывает новые возможности для эффективного лечения инфекций, устойчивых к антибиотикам, и может стать альтернативой существующим методам терапии. Платформа анализирует данные о свойствах множества наночастиц и их влиянии на различные микробы, чтобы находить наиболее эффективные решения.

Система ИИ, используя накопленные данные, "скрещивает" характеристики наночастиц, подбирая оптимальные комбинации для применения в медицине и сельском хозяйстве. В результате исследований было выявлено, что наночастицы на основе оксида меди и оксида цинка способны избирательно уничтожать опасные бактерии, такие как золотистый стафилококк, при этом оказывая минимальное воздействие на полезную микрофлору.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Наночастица (англ. nanoparticle) — изолированный твёрдофазный объект, имеющий отчётливо выраженную границу с окружающей средой, размеры которого во всех трёх измерениях составляют от 1 до 1000 нм.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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