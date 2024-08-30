Американские учёные продемонстрировали успешность нового метода лечения рака поджелудочной железы

Новый метод лечения рака поджелудочной железы показал многообещающие результаты на мышах

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Университета Массачусетса в Амхерсте и Медицинской школы UMass Чан разработали новый метод лечения рака поджелудочной железы, который показал многообещающие результаты в экспериментах на мышах. Исследование, опубликованное в журнале Science Translational Medicine, описывает инновационную систему доставки лекарств с использованием наночастиц для активации иммунных механизмов в сочетании с целенаправленными агентами.

Фото: mos.ru by Владимир Новиков, PDM

Рак поджелудочной железы, особенно его вид аденокарцинома, считается одним из самых трудноизлечимых видов рака с низким уровнем выживаемости — всего 13% за пять лет. Основная проблема заключается в сложной микросреде опухоли, которая препятствует доставке медикаментов и проникновению иммунных клеток.

Исследовательская группа создала метод, который использует наночастицы для доставки активаторов STING и TLR4, что помогает преодолеть барьеры опухоли и стимулировать иммунный ответ. Эксперименты на мышах показали, что у 8 из 9 особей наблюдались некроз и уменьшение опухоли, а у двух мышей опухоли полностью исчезли.

Уточнения

Аденокарцинóма (др.-греч. ἀδήν — железа и др.-греч. καρκίνος — «краб», -ωμα от ὄγκωμα — «опухоль», буквально «железистый рак») — злокачественная опухоль, состоящая из железистых клеток пораженного органа, представляет собой разновидность карциномы — самого распространённого типа рака.

Поджелу́дочная железа́ (лат. pancreas) — крупный орган пищеварительной системы животных и человека, обладающий внешнесекреторной (экзокринной) и внутрисекреторной (эндокринной) функциями.