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Какие инфекции грозят посетителям бассейнов

Врач Жовтан: в бассейне существует риск заражения аденовирусной инфекцией
1:17
Здоровье

Плавание является одним из наиболее эффективных видов спорта для улучшения здоровья, настроения и похудения. Однако при занятиях плаванием в бассейне существует риск заражения рядом инфекций, предупреждает дерматолог и трихолог Наталия Жовтан.

Врач Жовтан: в бассейне существует риск заражения аденовирусной инфекцией
Фото: commons.wikimedia.org by Franck Seguin, CC BY-SA 4.0

Врач отметила, что некоторые инфекции, которые можно подхватить через воду, переносятся достаточно тяжело. Наталия Жовтан также указала, что в группе риска находятся прежде всего дети любого возраста, которые ещё не научились плавать и заглатывают воду. "Подцепить" опасную болезнь могут и взрослые с ослабленным иммунитетом.

"Есть риск заразиться аденовирусной инфекцией, эпидермофитией и другими грибками, а также вирусным гепатитом А, вирусом Коксаки, дизентерией, легионеллёзом, туберкулёзом, энтеробиозом и лямблиозом", — пояснила врач.

Дерматолог напомнила, что обеззараживающие средства, используемые в бассейнах, уничтожают практически все грибки и вирусы, а также лямблии и палочку Коха — возбудителя туберкулёза. Тем не менее, риск заражения, пусть даже небольшой, остаётся, передаёт слова специалиста News. ru.

Уточнения

Лямблиоз (гиардиаз) — заболевание, вызываемое экскаватами — лямблиями, паразитирующими в тонкой кишке человека и некоторых животных.

Энтеробиоз (новолат. enterobiosis; лат. Enterobius «острица»; от др.-греч. ἔντερον «кишечник» + βίος «жизнь») — гельминтоз из группы нематодозов, вызываемый червями из рода остриц (Enterobius sp.).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Сыч Антонина
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