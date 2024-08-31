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Что привело к резкому завершению пандемии COVID-19

Новое исследование объясняет, почему пандемия COVID-19 внезапно завершилась
2:11
Здоровье

В период с зимы 2020-2021 годов по 2022 год количество смертей от COVID-19 в США существенно увеличилось, достигнув 330 тысяч к концу 2022 года. Однако, начиная с августа 2022 года и до марта 2023 года, наблюдалось резкое снижение смертности, оно дошло до 80 тысяч, что неожиданно положило конец пандемии. Примечательно, что это снижение не может быть объяснено только широким использованием вакцин, начавшимся ещё весной 2021 года.

Новое исследование объясняет, почему пандемия COVID-19 внезапно завершилась
Фото: www.flickr.com by Студия Incendo, CC BY 2.0

Новое исследование, опубликованное в журнале European Physical Journal, предполагает, что причиной столь стремительного окончания пандемии могло стать изменение молекулярной структуры S-белка вируса COVID-19, в результате которого он стал менее опасным. Согласно сообщению MedicalXpress, полученные результаты могут быть важны для подготовки к будущим пандемиям.

S-белок, выступающий с поверхности вируса, играет ключевую роль в проникновении в клетки организма, связываясь с рецепторами на клеточных мембранах. В процессе мутаций вируса структура S-белка может изменяться, что может как повысить его способность к связыванию с рецепторами, так и, в некоторых случаях, снизить вирулентность вируса.

Авторы исследования изучили связь между мутациями S-белка и уровнем смертности. Они пришли к выводу, что фазовый переход — изменение состояния — в молекулярной структуре S-белка, аналогичный фазовым переходам воды (лёд, вода, пар), мог напрямую повлиять на резкое снижение смертности. Этот фазовый переход произошёл в штаммах варианта "омикрон", появившихся в 2023 году. Исследователи предполагают, что изменение структуры S-белка повлияло на механизмы связывания вируса в верхних дыхательных путях, что и привело к снижению вероятности развития тяжёлых инфекций.

Уточнения

Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») — высшая степень развития эпидемического процесса, исключительно сильная эпидемия, при которой заразная болезнь за сравнительно короткое время поражает значительную часть населения многих стран, иногда на разных континентах.

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства. Поражают млекопитающих (включая человека), птиц и земноводных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону. Известно 7 коронавирусов, поражающих человека.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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