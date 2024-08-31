Специалисты раскрыли простой способ защиты от сахарного диабета

Австралийские учёные раскрыли простой метод защиты от сахарного диабета

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Австралии обнаружили, что избегание яркого света ночью может снизить риск развития сахарного диабета II типа. Это открытие было сделано в результате масштабного исследования, в котором приняли участие 85 000 человек.

Фото: commons.wikimedia.org by Eddy BERTHIER, PDM

Учёные из Университета Флиндерса провели исследование, чтобы выяснить влияние яркого света на вероятность развития диабета. В ходе исследования они изучили уровень освещенности в течение дня и ночи у участников и наблюдали за их здоровьем на протяжении девяти лет.

Результаты исследования показали, что яркий искусственный свет может нарушать циркадные ритмы, что, в свою очередь, влияет на выработку инсулина и метаболизм глюкозы. Эти процессы играют ключевую роль в развитии сахарного диабета II типа.

Уточнения

Инсули́н (от лат. insula «остров») — гормон белковой природы, образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы.

Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы (от лат. circa «около, кругом» + dies «день») — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.