Иммунологи перечислили продукты, увеличивающие продолжительность жизни

Daily Mail: спермидин в брокколи увеличивает продолжительность жизни

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Цельнозерновые зародыши пшеницы, брокколи и некоторые другие продукты питания богаты веществом спермидин, которое, как показали исследования, способно продлевать жизнь, приостанавливая процесс старения на клеточном уровне. Об этом сообщают иммунологи Катя Саймон и Гада Альсалех в публикации Daily Mail.

Фото: flickr.com by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Как отмечает Гада Альсалех, хотя испытания спермидина проводились пока только на червях и мышах, полученные результаты выглядят весьма перспективными. По её мнению, спермидин может способствовать повышению фертильности, улучшению качества сна, укреплению здоровья кишечника, сердца, мозга, а также повышению эластичности кожи.

Саймон, в свою очередь, объясняет широкие перспективы применения спермидина его участием в обновлении клеток. Согласно её словам, спермидин присутствует во всех живых тканях, но его концентрация снижается с возрастом, что приводит к замедлению процессов регенерации на клеточном уровне и, как следствие, к старению организма.

Иммунологи считают, что этот процесс можно замедлить или даже остановить, насыщая клетки спермидином. При этом Альсалех подчеркивает, что наилучшее усвоение спермидина происходит при его поступлении в организм с пищей. Наибольшее количество спермидина содержится в зародышах пшеницы, выдержанных сырах, грибах шиитаке, а также в зелёном перце и брокколи.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. Ранее выделялась как самостоятельная ботаническая разновидность этого вида - Brassica oleracea var. italica Plenck При современном подходе в соответствии с правилами МКБН корректным названием группы сортов является Brassica oleracea Italica Group. Ближайший родственник и генетический предшественник цветной капусты.

Шиитаке также сиитаке, лентинула съедобная, японский лесной гриб (лат. Lentinula edodes), — съедобный гриб, вид рода Лентинула семейства Негниючниковые (Marasmiaceae). Практика использования в пищу исходит из Китая и Японии, в настоящее время гриб активно культивируется по всему миру.