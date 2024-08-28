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В России станет доступна генотерапия по индивидуальным показаниям

В России начнут создавать генотерапевтические препараты по индивидуальным показаниям
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Здоровье

В России с 2027 года стартует реализация программы создания генотерапевтических препаратов, разработанных индивидуально для каждого пациента. Это позволит эффективно бороться с орфанными заболеваниями.

В России начнут создавать генотерапевтические препараты по индивидуальным показаниям
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, PDM

Такая возможность открывается благодаря современным технологиям, которые позволяют быстро создавать лекарства, адаптированные к индивидуальным особенностям организма. Заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова сообщила об этом на форуме "Технопром-2024".

Новый национальный проект "Новые технологии сбережения здоровья" не только направлен на разработку медицинской продукции и технологий, но и на обеспечение их доступности для граждан в рамках медицинской помощи. Это существенно улучшит качество медицинского обслуживания и поможет бороться с редкими заболеваниями.

Уточнения

Генотерапия — совокупность генноинженерных (биотехнологических) и медицинских методов, направленных на внесение изменений в генетический аппарат соматических клеток человека в целях лечения заболеваний.

Редкие заболевания орфанные заболевания (англ. rare disease, orphan disease) — заболевания, затрагивающие небольшую часть популяции.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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