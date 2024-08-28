Врач перечислил продукты, провоцирующие изжогу

Врач Антюфеева: сок из цитрусов и чеснок могут вызвать изжогу

Сало, чеснок и острые соусы могут спровоцировать появление изжоги. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева в беседе с РИАМО. Она объяснила, что питание оказывает воздействие на уровень кислотности в желудке и способен изменять тонус сфинктера, расположенного в нижней части пищевода.

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Специалист подчеркнула, что у каждого человека есть конкретный продукт, который может спровоцировать изжогу; важно следить за ответной реакцией организма на разнообразные пищевые продукты и напитки. Рекомендуется исключить из своего меню те из них, которые вызывают неприятные ощущения чаще остальных. В список распространенных раздражителей, вызывающих изжогу, входят цитрусовые соки, сладости, лук и чеснок, а также различные сорта мяса, которые многие любят.

"К таким продуктам относятся: жир, сало, маргарин, сливки, жирная рыба, гусь, утка, свинина, жирная говядина, баранина, чеснок, лук, перец, острые соусы и приправы, томаты и томатный сок, кетчупы, мучные изделия (макароны, сдобное печенье и булочки), торты, пирожные, шоколад, кофе, крепкий чай, газированные напитки и минеральные воды, цитрусовые, грейпфрутовый, ананасовый соки и другие кислые фруктовые соки, алкоголь", — уточнила Валерия Антюфеева.

Гастроэнтеролог также упомянула, что для борьбы с изжогой эффективны лекарственные средства, прописанные врачом, а также изменения в образе жизни. Пациентам рекомендуется отказаться от курения, сократить порции пищи и избегать еды непосредственно перед сном. Кроме того, следует избегать ношения стесняющей одежды и при необходимости начать процесс похудения в случае наличия лишнего веса.

Уточнения

Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи.