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Родителям перечислили первые признаки детской наркозависимости

Врач Миронов: прогулы в школе и ухудшение памяти могут указывать на наркозависимость
Здоровье

Когда речь заходит о наркомании, люди часто представляют себе взрослого человека в возрасте от 20 до 60 лет. Однако подростки 15-17 лет также подвержены этой смертельно опасной зависимости. Главный врач ГБУЗ ПО "Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии" Михаил Миронов в беседе с РИА "ФедералПресс" рассказал, как родителям распознать, что их ребёнок ступил на опасный путь.

Врач Миронов: прогулы в школе и ухудшение памяти могут указывать на наркозависимость
Фото: commons.wikimedia.org by Vadermonk is licensed under Commons, the free media repository

В первую очередь, по словам врача, следует обращать внимание на изменения в поведении подростка. Наркотики вызывают не только эйфорию, но и агрессию, апатию, безразличие к происходящему. Тревожными сигналами могут быть частые уходы из дома и прогулы в школе, проблемы с памятью, неадекватная реакция на критику, резкие перепады настроения, пропажа из дома ценных вещей и денег, появление новых сомнительных друзей, потеря аппетита и другие признаки.

"Изменения внешнего вида: зрачки могут быть увеличены (для стимуляторов) или сужены (для депрессантов). Кожа часто выглядит бледной, сухой или покрытой потом", — отметил дополнительно специалист.

Михаил Миронов отметил, что подростки начинают принимать наркотики в поисках новых ощущений, чтобы снять стресс и расслабиться, а также за компанию или следуя моде. Лечение будет зависеть от вида наркотика, вызвавшего зависимость. Сначала специалисты проведут обследование и диагностику, а затем назначат лечение, которое включает в себя не только медикаментозную терапию, но и трудовую и социальную реабилитацию.

Уточнения

Эйфори́я или восто́рг, устар. эвфори́я (др.-греч. εὐφορία «плодовитость», из εὖ «хорошо» + φορέω «несу, ношу», то есть дословно — «хорошо несущая») — положительно окрашенный аффект или эмоция. Ощущается как очень мощное, внезапное, всезаполняющее чувство счастья.

Апа́тия (др.-греч. ἀ- «без» + πάθος «страсть, волнение, возбуждение») — симптом, выражающийся в безразличии, безучастности, в отрешённом отношении к происходящему вокруг, в отсутствии стремления к какой-либо деятельности, отсутствии отрицательного и положительного отношения к действительности, отсутствии внешних эмоциональных проявлений.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Скворцов Дмитрий
Занимается диагностикой и лечением психических болезней, поведенческих эмоциональных растройств, зависимостей методами психофармакотерапиии и психотерапии.
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