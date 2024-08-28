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Раскрыта неочевидная причина резкого ухудшения зрения

Стресс может вызвать "ложную близорукость" — офтальмолог
1:29
Здоровье

Зрение может ухудшаться из-за постоянного стресса, который вызывает выработку гормонов адреналина, кортизола и норадреналина. Об этом сообщила врач-офтальмолог, микрохирург, кандидат медицинских наук Светлана Миргородская.

Стресс может вызвать "ложную близорукость" — офтальмолог
Фото: U.S. Navy by Journalist Seaman Joseph Caballero, PDM

"Выработка этих гормонов вызывает спазм сосудов, преимущественно периферических. Так, например, при спазме сосудов сетчатки на фоне стресса нарушается острота зрения, возникает туннельное зрение (когда сужается поле зрения)", — пояснила специалист в интервью для РИАМО.

При повышении уровня кортизола в крови из-за стресса может развиться центральная серозная хориоретинопатия. Это заболевание проявляется снижением остроты зрения и появлением серого или желтого пятна в центральном поле зрения.

Офтальмолог также отметила, что стресс может вызвать спазм аккомодации, приводящий к "ложной близорукости". Для этого состояния характерны двоение в глазах и головные боли, напоминающие мигрень.

"Также на фоне спазма сосудов переднего отдела глазного яблока появляется или ухудшается проявление синдрома сухого глаза и дисфункции мейбомиевых желёз", — отметила врач.

На зрение могут влиять и различные заболевания, такие как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, патологии щитовидной железы и другие.

Уточнения

Норадреналин норэпинефрин, L-1-(3,4-Дигидроксифенил)-2-аминоэтанол — нейромедиатор, обеспечивающий химическую передачу нервного импульса в норадренергических синапсах центральной и периферической нервных системах.

Спазм аккомодации - силы напряжения аккомодации, оставшейся в запасе, не задействованной при зрительной работе с предметами, находящимися на близком расстоянии. Снятие спазма аккомодации достигается довольно простыми методами, а именно выполнением курса гимнастики для глаз, который в своем комплексе обычно подразумевает улучшение показателей не только аккомодации, но и гемодинамики (кровообращения) во внутриглазных сосудах, а также развитие глазодвигательных мышц.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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