О ежедневных привычках, медленно убивающих почки

В день нужно есть не более 5 граммов соли, чтобы не навредить почкам — нефролог

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые наши повседневные привычки, которые кажутся безобидными, могут оказать серьёзное воздействие на здоровье. Одной из таких привычек является избыток соли в рационе, что приводит к повышению артериального давления и негативно сказывается на почках, как сообщила РИАМО врач-нефролог Танзила Сагова.

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"Высокое кровяное давление является одной из основных причин хронической болезни почек. ВОЗ рекомендует употреблять не более 2000 мг натрия в день, а это меньше 5 г соли в день, то есть чуть меньше чайной ложки. Не забываем, что продукты, которые мы употребляем ежедневно, уже содержат соль в составе", — предостерегла специалист.

Кроме того, многие люди не пьют достаточно воды в течение дня. Обезвоживание ухудшает кровоток в почках и увеличивает риск отложения солей и образования камней. Поэтому рекомендуется пить 30 мл чистой воды на каждый килограмм веса в день. Потребность в воде возрастает в жаркое время года и при повышенной физической активности.

"Однако следует помнить, что приём жидкости ограничен у лиц, страдающих сердечной недостаточностью, получающих заместительную почечную терапию программным гемодиализом", — уточнила врач.

Заболевания почек и мочевыводящих путей чаще всего развиваются у людей, злоупотребляющих алкогольными напитками. При этом вред почкам наносят не только крепкие спиртные напитки, но и пиво, алкогольные энергетики. Курение также негативно влияет на почки, вызывая сужение кровеносных сосудов и снижая приток крови к ним, что может привести к развитию хронической болезни почек. Важно с осторожностью относиться к употреблению лекарств и БАДов, так как многие из них также могут нанести вред почкам.