Диетолог раскрыла, почему не стоит есть мороженое в вафельном стаканчике

Врач Соломатина: вафельные стаканчики из-под мороженого содержат пальмовое масло

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В интервью радиостанции "Говорит Москва" диетолог Елена Соломатина сообщила, что в рецептуре тонкого сухого печенья часто используют пальмовое масло и маргарин.

Фото: commons.wikimedia.org by Igor Ovsyannykov igorovsyannykov, PDM

"Стаканчики вафельные, как правило, делаются с применением пальмового масла или маргарина, поэтому сами стаканчики чаще всего бывают совсем неполезными, поэтому лучше этот вафельный стаканчик использовать просто как стаканчик. А съесть из него только мороженое", — предложила врач.

По её словам, молочный жир в мороженом не наносит значительного вреда здоровью, так как хорошо усваивается организмом. Для детей он даже полезен, так как для клеточного деления необходим холестерин и жиры, а также жирорастворимые витамины D и A. Елена подчеркнула, что при умеренном потреблении мороженого и активном образе жизни никакой угрозы для здоровья нет.

Уточнения

Маргари́н (фр. margarine < греч. margaros — перламутр) — эмульсионный жировой продукт с массовой долей жира не менее 20 %, состоящий из немодифицированных и (или) модифицированных растительных масел с (или без) животными жирами, с (или без) жирами рыб и морских млекопитающих, воды с добавлением или без добавления молока и (или) продуктов его переработки, пищевых добавок и других пищевых ингредиентов.

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.