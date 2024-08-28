Лихорадка Западного Нила распространилась уже на 22 региона России

Потепление вызвало расширение ареала обитания комаров-переносчиков вируса

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России наблюдается увеличение числа случаев заболевания лихорадкой Западного Нила, которая уже зарегистрирована в 22 регионах страны. Об этом информирует сайт Роспотребнадзора.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

"На сегодняшний день лихорадка Западного Нила зарегистрирована в 22 регионах, при этом в большинстве субъектов регистрируются единичные случаи. Показатель заболеваемости на сегодняшний день составил 0,08 на 100 тысяч населения, что выше среднемноголетнего показателя на 13%", — говорится в сообщении.

По словам представителей ведомства, необычно высокие температуры перед осенью способствуют активному размножению комаров, являющихся основными переносчиками вируса. В заявлении отмечается, что наибольшему риску подвержены Центральная Россия и Поволжье. При этом наибольшую уязвимость к заболеванию проявляют люди с хроническими недугами и пожилые граждане.

Уточнения

Лихорадка Западного Нила — острое трансмиссивное инфекционное (вирусное) заболевание, передающееся комарами и протекающее с полиаденитом, высыпаниями на коже и серозным воспалением мозговых оболочек, иногда — менингоэнцефалитом.