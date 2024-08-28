Лихорадка Западного Нила распространилась уже на 22 региона России

В России наблюдается увеличение числа случаев заболевания лихорадкой Западного Нила, которая уже зарегистрирована в 22 регионах страны. Об этом информирует сайт Роспотребнадзора.
"На сегодняшний день лихорадка Западного Нила зарегистрирована в 22 регионах, при этом в большинстве субъектов регистрируются единичные случаи. Показатель заболеваемости на сегодняшний день составил 0,08 на 100 тысяч населения, что выше среднемноголетнего показателя на 13%", — говорится в сообщении.
По словам представителей ведомства, необычно высокие температуры перед осенью способствуют активному размножению комаров, являющихся основными переносчиками вируса. В заявлении отмечается, что наибольшему риску подвержены Центральная Россия и Поволжье. При этом наибольшую уязвимость к заболеванию проявляют люди с хроническими недугами и пожилые граждане.
Лихорадка Западного Нила — острое трансмиссивное инфекционное (вирусное) заболевание, передающееся комарами и протекающее с полиаденитом, высыпаниями на коже и серозным воспалением мозговых оболочек, иногда — менингоэнцефалитом.
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