Паразитолог рассказал, в каких случаях происходит заражение паразитами из рыбы

Паразитолог: заражение паразитами может случиться при употреблении любой рыбы

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Риск заражения паразитами возникает при употреблении любой рыбы, которая не прошла достаточную термическую обработку. Это относится как к свежей речной рыбе, так и к охлаждённой или замороженной морской рыбе, представленной в магазинах. Об этом сообщил врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули.

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Заболевания, вызванные паразитами, могут стать хроническими, и в этом случае они протекают без острой фазы и незаметно влияют на организм, вызывая различные проблемы со здоровьем, начиная с диареи и заканчивая бронхиальной астмой. Большинство людей, регулярно употребляющих рыбу, страдают от хронической формы паразитарных заболеваний, пишет Общественная Служба Новостей.

Заражение происходит из-за неправильного хранения и транспортировки рыбы, а также из-за использования общих разделочных досок и ножей для обработки разных видов рыбы. Определить наличие паразитов в рыбе невооружённым глазом невозможно, и первые признаки заболевания у человека появляются только через 2-3 недели после употребления заражённой рыбы.

Защититься от описторхоза и клонорхоза можно только путём правильной термической обработки рыбы. Почти у всех людей, живущих в регионах, где добывается заражённая рыба, есть хронический описторхоз, и обнаружить его можно только при специальном обследовании с использованием микроскопа.

Уточнения

Паразити́зм (от др.-греч. παράσιτος — «нахлебник, сотрапезник») — один из типов сосуществования организмов. Явление, при котором два и более организма, не связанных между собой филогенетически, генетически разнородных — сосуществуют в течение продолжительного времени и при этом находятся в антагонистических отношениях (или же в односторонних симбиотических). Это вид взаимосвязей между различными видами, при котором один из них — паразит — определённое время использует другого (который называется хозяином) в качестве источника питания и среды обитания, частично или полностью возлагая на него регуляцию своих взаимоотношений с окружающей средой.

Паразитология — комплексная биологическая наука, изучающая явление паразитизма, биологию и экологию паразитов, а также вызываемые ими заболевания и меры борьбы с паразитами.

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом. Рыбы характеризуются жаберным дыханием на всех этапах постэмбрионального развития организма. С точки зрения кладистики четвероногие являются специализированными лопастепёрыми рыбами. Тем не менее, поскольку традиционно понятие «рыбы» относится к парафилетической группе, не включающей четвероногих, в современной систематике рыбы отсутствуют как таксон.