Хирург рассказал о трендовых пластических операциях

Пластический хирург Суходолов: в США используют технологии 30-летней давности

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота

Самыми популярными пластическими операциями в России сейчас считаются "лисьи глазки", пластика верхней губы и подтяжка шеи. К тому же стало известно, что Соединённые Штаты используют в этой сфере технологии 30-летней давности.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Lt. Arwen Chisholm, PDM

По словам пластического хирурга клиники "Шале-Сантэ" (г. Краснодар) Ярослава Суходолова, никаких сильных изменений пластическая хирургия за последние годы не претерпела. Отмечается, что в России эта индустрия на высшем уровне, и все специалисты являются профессионалами своего дела.

Как заявил собеседник NewsInfo.Ru, в целом все пациенты приходят с разными проблемами. Однако определённые тренды в индустрии всё-таки установились. Таким образом, в этот список попала блефаропластика, заключающаяся в хирургическом изменении формы век и наклона бровей. Не менее популярной является одна из разновидностей пластики губ — булхорн. По словам специалиста, многие люди решаются на подтяжку шеи и коррекцию линии нижней челюсти.

Отличаются востребованностью и косметологические процедуры. Однако эксперт отметил, что некоторые на фоне новых трендов идут, к примеру, увеличивать губы, но через некоторое время возвращаются, чтобы избавиться от некогда модной внешности.

Ярослав Суходолов уверяет, что в косметологии можно поразвлекаться и сделать пару процедур, не боясь за внешность, ведь в итоге всё постепенно рассосётся. В хирургии же всё более серьёзно, и специалисты пытаются избегать вызывающие сомнение операции.

Отдельно он акцентировал внимание на том, что в Соединённых Штатах Америки большое количество специалистов всё ещё осуществляют свою деятельность, используя технологии 20-30-летней давности. По его словам, американские пластические хирурги в этом плане сильно отличаются от русских, которые не могут позволить себе обсуживать клиента устаревшими методами.

Уточнения

Подтяжка лица фейсли́фтинг (англиц. от face lifting) — пластическая операция, направленная на устранение морщин, обвисания кожи, носогубных складок и других признаков старения при помощи удаления избыточного количества жировой клетчатки, подтягивания подлежащих мышц и перераспределения кожи лица и шеи с иссечением её избытка. Лучше всего подтяжку лица делать в возрасте 40-60 лет, когда лицо и шея только начали подвергаться процессу старения, но в целом еще сохранилась эластичность, а костные структуры лица не подверглись грубым возрастным изменениям.