Кардиолог рассказала, какие ощущение могут быть при стенокардии

Кардиолог: люди с диабетом могут не чувствовать боли при стенокардии

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с неприятными ощущениями в области сердца, такими как покалывание, сжатие или боль. Важно понимать, что это может быть не единичный случай, а серьёзный сигнал, требующий внимания.

Фото: scientificanimations.com by сайт scientificanimations.com, CC BY-SA 4.0

Светлана Павличенко, врач-кардиолог и терапевт клиники "Огни Олимпа", кандидат медицинских наук, рассказала, что характер боли в области сердца зависит от факторов риска ишемических заболеваний.

По словам эксперта, важно определить наличие факторов риска ишемических заболеваний сердца у человека. К ним относятся повышенный уровень холестерина и артериального давления, диабет или преддиабет, курение и возраст. Если речь идёт о взрослом мужчине с избыточным весом и диабетом, это серьёзный сигнал. Если же это молодая девушка без семейной истории внезапной смерти от сердечных заболеваний и без диабета, ситуация выглядит иначе. Всё зависит от симптомов, истории и факторов риска конкретного человека.

Светлана Павличенко в разговоре с Радио 1 также отметила, что симптомы стенокардии могут быть разными.

Симптомы стенокардии возникают из-за недостаточного кровоснабжения участков сердца, напомнила эксперт.

"Чаще всего стенокардии присущи сжатие, давление, но люди с диабетом могут вообще не испытывать боли или чувствовать неопределенные формы. Есть даже форма стенокардии — атипичная", — сказала кардиолог.

Врач добавила, что первым шагом для облегчения неприятных ощущений в сердце является изменение положения тела и проверка зависимости ощущений от положения стула.

Дыхательные упражнения помогают успокоиться, но при наличии ишемической болезни они не помогут, добавила кардиолог.

Уточнения

Стенокардия (от др.-греч. στενός — «узкий, тесный; слабый» + др.-греч. καρδία — «сердце»), в старых российских источниках грудная жаба (лат. angina pectoris) — клинический синдром, характеризуемый ощущением дискомфорта за грудиной. Появляется внезапно при физической нагрузке или эмоциональном стрессе, после приёма пищи, обычно иррадиирует в область левого плеча, шеи, нижнюю челюсть, между лопаток, левую подлопаточную область и продолжается не более 10—15 мин. Боль исчезает при прекращении физической нагрузки или приёме нитрата короткого действия (например, нитроглицерина под язык). Клиническая картина стенокардии была впервые описана Уильямом Геберденом.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС, коронарные заболевания сердца; лат. morbus ischaemicus cordis, от греч. ἰσχαιμία — исхайми́а — «ишемия», от ἴσχω — и́схо — «задерживать, останавливать» и αἷμα — айма — «кровь») — состояние, вызываемое хроническим недостаточным снабжением клеток сердечной мышцы кислородом (гипоксия) и питательными веществами. Наиболее частой причиной этого является накопление атеросклеротических бляшек в коронарных артериях. Характерными симптомами ИБС считают одышку и появление стенокардии (боль в груди).