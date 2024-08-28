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В России создали технологию анализа крови без прокола кожи

Экспресс-анализ крови без прокола пальца продемонстрировали на "Технопром-2024"
1:07
Здоровье

В России создали миниатюрный прибор для экспресс-анализа крови, который менее чем за минуту определяет уровни крови, гемоглобина и холестерина. Новинку представила её создатель Екатерина Поликер во время визита вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко на форум "Технопром-2024".

Экспресс-анализ крови без прокола пальца продемонстрировали на "Технопром-2024"
Фото: commons.wikimedia.org by Иоанна Чернова is licensed under лицензии наАтрибуцию 4.0

"Это совместный проект Сеченовского университета и МФТИ. Мы создали устройство, которое неинвазивно, без прокола пальца, за 60 секунд без реактивов и различных тестов может определять различные показатели крови: от диабета, до холестерина и гемоглобина", — сообщила специалист политику.

По словам Поликер, устройство работает на основе рамановской спектроскопии, и его тестирование уже проводится в трёх московских лабораториях. Разработчица уверена, что прибор можно сделать ещё компактнее для удобства использования. Она отметила, что в ближайшее время планируется получение регистрационного удостоверения Росздравнадзора на изобретение.

Уточнения

Гемоглоби́н (от др.-греч. αἷμα «кровь» + лат. globus «шар») (Hb или Hgb) — сложный железосодержащий белок, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани.

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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