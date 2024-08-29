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Скрытая угроза: продукты, содержащие слишком много скрытой соли

Семь популярных продуктов, в которых содержится больше всего скрытой соли
1:37
Здоровье

Избыточное потребление соли может вызвать проблемы со здоровьем, такие как повышенное артериальное давление, заболевания сердца и сосудов, а также рак желудка. Чрезмерное количество натрия вызывает отёки и ухудшает работу внутренних органов.

Семь популярных продуктов, в которых содержится больше всего скрытой соли
Фото: Own work by MOs810, CC BY-SA 4.0

Соль содержится во многих продуктах, которые на первый взгляд не кажутся солёными. Например, сухие завтраки: многие хлопья и мюсли содержат добавленную соль, хотя на вкус они сладкие.

Содержание соли на 100 грамм продукта (по данным Роспотребнадзора):

  • хлеб — около 1 грамма;
  • солёное сливочное масло — 1,5 грамма;
  • мясные и овощные закуски — 1,5 грамма;
  • рыбные консервы — 1,5-2 грамма;
  • сыр — 1,5-3,5 грамма;
  • варёные колбасы и сосиски — 2-2,5 грамма;
  • копчёные колбасы — 3-3,5 грамма;
  • слабосолёная рыба и икра — 5-8 граммов;
  • икра лососёвых — 6 граммов;
  • среднесолёная рыба — 9-14 граммов.

Пельмени, вареники, котлеты и другие готовые блюда часто содержат много соли, что улучшает их вкус и увеличивает срок хранения.

В кетчупе, майонезе и других готовых соусах всего в двух ложках может скрываться суточная норма соли. Например, в соевом соусе 6,5 граммов соли на две столовые ложки.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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