Скрытая угроза: продукты, содержащие слишком много скрытой соли

Семь популярных продуктов, в которых содержится больше всего скрытой соли

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Избыточное потребление соли может вызвать проблемы со здоровьем, такие как повышенное артериальное давление, заболевания сердца и сосудов, а также рак желудка. Чрезмерное количество натрия вызывает отёки и ухудшает работу внутренних органов.

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Соль содержится во многих продуктах, которые на первый взгляд не кажутся солёными. Например, сухие завтраки: многие хлопья и мюсли содержат добавленную соль, хотя на вкус они сладкие.

Содержание соли на 100 грамм продукта (по данным Роспотребнадзора):

хлеб — около 1 грамма;

солёное сливочное масло — 1,5 грамма;

мясные и овощные закуски — 1,5 грамма;

рыбные консервы — 1,5-2 грамма;

сыр — 1,5-3,5 грамма;

варёные колбасы и сосиски — 2-2,5 грамма;

копчёные колбасы — 3-3,5 грамма;

слабосолёная рыба и икра — 5-8 граммов;

икра лососёвых — 6 граммов;

среднесолёная рыба — 9-14 граммов.

Пельмени, вареники, котлеты и другие готовые блюда часто содержат много соли, что улучшает их вкус и увеличивает срок хранения.

В кетчупе, майонезе и других готовых соусах всего в двух ложках может скрываться суточная норма соли. Например, в соевом соусе 6,5 граммов соли на две столовые ложки.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

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