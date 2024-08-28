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Учёные измерили вред гаджетомании в годах сокращения жизни — и сделали неожиданное открытие

Каждый лишний час с телефоном в руках сокращает шансы дожить до 60 лет
Здоровье

Каждый лишний час с телефоном в руках сокращает шансы дожить до 60 лет — таковы результаты исследования американских учёных, о котором сообщила эндокринолог Зухра Павлова в среду.

Каждый лишний час с телефоном в руках сокращает шансы дожить до 60 лет
Фото: https://www.pexels.com/photo/selective-focus-photo-of-man-in-brown-button-up-shirt-holding-talking-on-the-phone-3765032/ by Andrea Piacquadio, PDM

Медики собрали наблюдения за более чем 4 тысячами человек от 18 до 30 лет за три десятилетия. Основным был фактор экранного времени — то есть количество часов, посвящённых любому устройству, от телевизора до телефона.

Результаты, опубликованные в Journal of General Internal Medicine, неутешительные. У тех, кто злоупотреблял гаджетами, начиная с 20 лет накапливался вред.

Риск развития ишемической болезни сердца увеличивается на 55%, инсульта — на 58%, общих болезней сердца — на 32%, причём для мужчин эта корреляция выражена сильнее.

И самое неожиданное открытие: компенсировать этот вред спортом невозможно — согласно выводам учёных, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний от думскроллинга не зависит от уровня физической активности.

Уточнения

Думскроллинг или думсёрфинг (англ. doom — «злой рок», «гибель» и scroll — «прокручивать, листать») — «болезненное погружение в новостную ленту, где преобладают плохие вести», феномен траты чрезмерного количества экранного времени, посвящённого поглощению негативных новостей. В некоторых случаях повышенное внимание к новостным статьям и чтение преимущественно негативных новостных сообщений может привести к вредным психофизиологическим реакциям.

Экранное время (англ. Screen time) — это время, проведённое у экранов таких устройств как смартфон, планшет, компьютер или телевизор.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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