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Эндокринолог рассказал о вреде грибов

Эндокринолог Балашова: необходимо употреблять грибы в умеренных количествах
1:16
Здоровье

Добавляя в свой рацион грибы, необходимо следить за их количеством на тарелке, поскольку при неумеренном употреблении этого продукта человек может начать чувствовать дискомфорт. Неприятное состояние может быть вызвано большим количеством клетчатки в составе.

Эндокринолог Балашова: необходимо употреблять грибы в умеренных количествах
Фото: commons.wikimedia.org by Ruukel, CC BY-SA 4.0

По словам врача-эндокринолога, доцента кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Натальи Балашовой, если человек не хочет дискомфортно чувствовать себя после приёма пищи, ему следует контролировать количество съеденных грибов. В них содержится довольно большое количество пищевых волокон, которые вызывают неприятные ощущения.

По поводу сочетания данного продукта с другой пищей собеседница заявила NewsInfo.Ru, что, как правило, их кладут при варке в супы, добавляют к гречневой каше. Кроме того, по мнению эксперта, грибы имеют сильное отношение к русской кухне.

Однако в качестве определенной системы питания, которая формируется с учетом сопутствующего диагноза, грибы почти никак не применяются. Эксперт также добавила, что такой продукт питания в основном подходит для людей, не страдающих какими-либо заболеваниями.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника. В некоторых источниках понятие пищевых волокон определяется как сумма полисахаридов и лигнина, которые не перевариваются эндогенными секретами желудочно-кишечного тракта человека. По мнению многих специалистов данное определение является наиболее верным.

Гриб — разговорно-обиходное название плодовых тел грибов-макромицетов. Согласно современным научным представлениям, грибы выделяются в самостоятельное царство живой природы — лат. Fungi. Грибы, образующие крупные плодовые тела, относятся к подцарству высших грибов (Dikarya), в котором выделяют два отдела — аскомицеты (Ascomycota), или сумчатые грибы, и базидиомицеты (Basidiomycota). С практической точки зрения различают съедобные, несъедобные и ядовитые грибы. «Грибом» называют также студенистую массу, состоящую из различных микроорганизмов, преимущественно дрожжей (сахаромицетов) и молочнокислых бактерий, используемую для получения напитков путём сбраживания, например чайный гриб, кефирный гриб.

Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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