Специалист по особо опасным инфекциям объяснил, откуда в Россию пришла лихорадка Западного Нила

Врач назвал главным способом профилактики лихорадки Западного Нила борьбу с комарами и клещами

3:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Татарстане зафиксирована вспышка лихорадки Западного Нила, сообщил региональный минздрав. О том, откуда в России взялась эта вроде бы экзотическая болезнь, Pravda.Ru узнала у врача терапевта-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова.

Фото: Официальный сайт Орехово-Зуевского городского округа by ГБУВ МО "Терветуправление № 3", PDM

"С Западного Нила — понятно по названию, — ответил он. — Это не так далеко. Планета на самом деле очень маленькая. Коронавирус по всей планете за пару лет распространился".

Лихорадка Западного Нила известна давно, местонахождение природного очага вируса понятно из названия, пояснил собеседник издания. Носители вируса — теплокровные животные и птицы. Переносчики инфекции — комары и клещи.

Собственно, кровососущие и сыграли ключевую роль в распространении вируса по миру. "За эти годы заболевание распространилось, во-первых, в Северную Америку, где не было этого вируса, — как предполагают, с комарами, которые были в трюмах кораблей, которые шли из Египта, Израиля в Северную Америку — и в Северной Америке была тяжёлая вспышка с погибшими. Потом в связи с потеплением климата эти комары распространились в Средиземноморье — Греция, Турция, Испания, Франция, Италия, и через какое-то время в Причерноморье — это Крым, Румыния, Одесса и так далее, наш Кавказ — соответственно, это Ставрополь, Краснодарский край, Волгоградская область", — уточнил специалист.

"А в последние годы в связи с потеплением климата эти комары-переносчики месте с птицами уже достигли Москвы и дальше движутся в регионы", — добавил он.

Жемчугов разъяснил механизм передачи инфекции. "Комар кусает заражённое животное или птицу, птица — это вороны, голуби, галки, городские птицы и такие, которые живут в диком состоянии тоже, они могут перенести в себе вирус на новую территорию. Если для комаров там комфортно, значит, они дальше размножаются и заражают в том числе людей. И какое-то время, года два-три назад, в Москве была массовая гибель голубей, но вот люди не заболели, к счастью", — заметил он.

Тяжелее всего болезнь переносят маленькие дети. "Проявления клинические — это тяжёлые лихорадочные состояния, температура, боли в мышцах, головная боль. И самое тяжёлое осложнение, которого около 20%, — это энцефалит, воспаление мозга, от которого, собственно, люди могут и погибать", — рассказал врач.

Вакцины от лихорадки Западного Нила нет, лечат её симптоматически — противовоспалительными или жаропонижающими, чтобы не допустить осложнений.

"Обязательно обращаться к врачу, чтобы понять диагноз, быстро поставить тест по крови — что это. Потому что кроме лихорадки Западного Нила могут быть ещё десятки заболеваний, особенно в южных регионах, — все они в первые три дня похожи друг на друга", — предупредил он.

Профилактика заболеваемости заключается в борьбе с комарами. "В помещениях — это фумигаторы, выходя на улицу — это всякие кремы и мази, которые отпугивают комаров. Ещё хочу сказать, что в южных особенно регионах переносчиками могут быть клещи. Они раньше, чем комары в весеннее время, могут быть тоже переносчиками вируса лихорадки Западного Нила, потому что при температуре выше 10 градусов становятся активными", — добавил Жемчугов.

Прогноз при лихорадке Западного Нила благоприятный, летальность при этом заболевании не превышает 1%, заключил он.