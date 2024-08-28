Козье молоко легче усваивается и считается более полезным, чем коровье

Диетолог Соломатина: козье молоко полезнее для организма, чем коровье

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стало известно, что молоко коз по своему аминокислотному составу схоже с человеческим. Кроме того, оно легче усваивается.

Фото: commons.wikimedia.org by Couleur, PDM

Как оказалось, естественное природное молоко, вырабатываемое козами, более схоже с тем, что вырабатывается молочными железами женщины. Помимо того, что оно легче усваивается, молоко ещё и считается более полезным для человеческого организма. По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, такой продукт отличается большим количеством полезных минеральных веществ, витаминным составом и жирными кислотами, которые могут хорошо повлиять на здоровье человека. Как сообщила собеседница NewsInfo.Ru, козы, по сравнению с таким травоядным животным, как корова, меньше подвержены различным заболеваниям, благодаря чему реже возникает необходимость применять антибиотики.

По словам эксперта, пищевая продукции, которая была изготовлена из козьего молока, например, такой кисломолочный продукт белого цвета, как творог, не теряет полезные компоненты молока. Хоть козий продукт содержит в себе больше жиров, комплекс веществ, определяющих биологическую и энергетическую ценность, выше. По этой причине данное изделие будет весьма полезным для несовершеннолетних, особенно для тех, кто плохо себя чувствует, болеет.

Уточнения

Ко́зье молоко́ — естественное природное материнское молоко, вырабатываемое в виде секрета молочных желёз млекопитающих козами (лат. Capra hircus) для кормления своих новорождённых козлят и используемое людьми после дойки одомашненных и сельскохозяйственных животных козоводства в качестве пищевого продукта (питья) и/или сырья для производства разнообразных кулинарных изделий и блюд.

Коро́вье молоко́ — естественное природное материнское молоко, вырабатываемое в виде секрета молочных желёз млекопитающих коровами (лат. Bos taurus) из биологического рода Настоящие быки (лат. Bos) для кормления своих новорождённых телят и используемое людьми после дойки одомашненных и сельскохозяйственных животных в качестве пищевого продукта (питья) и/или сырья для производства разнообразных кулинарных изделий и блюд.

Жирные кислоты — алифатические одноосновные карбоновые кислоты с открытой цепью, содержащиеся в этерифицированной форме в жирах, маслах и восках растительного и животного происхождения. Жирные кислоты, как правило, содержат неразветвлённую цепь из чётного числа атомов углерода (от 4 до 28, включая карбоксильный) и могут быть как насыщенными, так и ненасыщенными.