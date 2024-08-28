Врач-невролог оценил пользу гвоздестояния

Вместо гвоздестояния невролог посоветовал больше ходить босиком

2:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

В последние годы стала популярной индийская практика гвоздестояния. Её приверженцы покупают специальные доски садху с гвоздями, собираются на групповые занятия. Оценить новомодное увлечение Pravda.Ru попросила мануального терапевта, невролога, рефлексотерапевта Павла Керекешу.

Фото: Pexels by Mikhail Nilov, PDM

Стоять на гвоздях действительно полезно для здоровья, подтвердил он. "Стопа человека — это большая рефлексогенная зона, на ней проецируются почти все внутренние органы. Стоя на предметах, которые раздражают, естественно, мы активируем эти точки и активируем работу внутренних органов", — объяснил врач.

"Поэтому не только стояние на гвоздях, на аппликаторе Кузнецова или Шичко, полезно ходить босиком, где есть возможность обнажить ваши замечательные стопы и походить босиком. Это песок, это галька и так далее. Тем самым мы просто-напросто, активизируя биологически активные точки, восстанавливаем своё здоровье, помогаем организму работать. Известно, что в Древней Спарте детям до 16 лет не разрешали ходить в обуви, чтобы формировать красивые тела", — добавил он.

По словам собеседника издания, такое воздействие на стопы даёт активирующий, бодрящий, стимулирующий, восстанавливающий эффект.

Важное достоинство гвоздестояния и подобных ему методик — отсутствие противопоказаний. "Иглорефлексотерапия — это единственный метод воздействия на биологически активные точки, который не вмешивается в биохимическую лабораторию организма. В худшем случае никакого эффекта, а в лучшем — всегда положительный эффект", — отметил собеседник издания.

"Противопоказаний таких явных, как заболевания сердечно-сосудистой системы или сахарный диабет, нет. Наоборот, эффект будет только лучше. Этот метод не вылечит людей от тех или других заболеваний, но, активизируя работу внутренних органов, он поможет, потому что в любом случае, для того чтобы избавиться от того или другого заболевания, нужен комплексный подход", — подчеркнул Керекеша.

"В принципе, если возникла эта мода, я больше рекомендую всё-таки ходить босиком. Если у кого есть возможность, ходить обнажёнными ножками. Ни в коем случае нельзя ходить в обуви, которая диэлектрик, которая не дает возможность телу общаться с землей. Если взять китайскую медицину, они считают, что энергия "инь" земли входит через стопы и выходит через руки вверх, а энергия "ян" — через руки входит в тело и через ноги входит в землю. Когда мы ходим в обуви с резиновой подошвой, нарушается поток энергии. Если у вас есть возможность, ходите босиком", — заключил он.

Уточнения

Ложе из гвоздей или «доска садху», «доска риши» — устройство в виде доски с вбитыми в неё в вертикальном положении гвоздями с обращёнными вверх остриями. Может показаться, что любой, кто ляжет (как «факир» на верхней иллюстрации), или сядет (как школьники на занятии по популяризации науки на нижней иллюстрации) или встанет босыми ногами (как на изделие англ. Sadhu board, производимое несколькими компаниями) на эти острия, будет травмирован, но это не так. Если гвозди расположены достаточно часто, то вес тела распределяется так, что давление, производимое каждым гвоздём, недостаточно, чтобы поранить кожу. Помимо фокусов и физической демонстрации может использоваться для медитации. Лечебное воздействие, такое как облегчение боли, приписываемое такого рода устройствам, некоторые объясняют рефлексотерапией.

Иплика́тор Кузнецо́ва (иглоапплика́тор, апплика́тор Кузнецо́ва, йо́га-мат) — средство рефлексотерапевтического воздействия на организм человека, создан И. И. Кузнецовым, относится к альтернативной медицине. Ипликатор Кузнецова представляет собой гибкую пластмассовую пластину или эластичный ремень с множеством шипов, с нажимом накладываемые на какой-либо участок тела с оздоровительной целью.