Врач назвала самые полезные орехи

Орехи очень полезны, но злоупотреблять ими нельзя, предупредила эксперт Роскачества, диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Сюракшина.
"В них, конечно, есть микро-, макроэлементы и витамины. Это B1, B6, B12, PP витамин также, витамин C есть. Но сколько их нужно съесть — вопрос в этом. Так же ресвератрол содержится в орехах, но сколько его надо, чтобы он антиоксидантные свойства проявил", — объяснила она "Правде.Ру".
"Порция — где-то грамм 200, даже 100-150, я бы сказала, обычным людям, потому что дальше это будет нагрузка на ЖКТ и на печень, — посоветовала врач. — В ограниченных количествах, не до фанатизма, потому что если много есть орехов, то проблемы с ЖКТ мы точно получим от них".
Она назвала также самые полезные орехи.
"Кедровые орехи — потому что это просто кладезь витаминов. Но опять же, в ограниченном количестве, потому что они очень тяжёлая пища, большая нагрузка на печень", — отметила собеседница издания.
Детям орехи можно давать, начиная с трёх лет, добавила она.
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