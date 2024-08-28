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Врач назвала самые полезные орехи

Самыми полезными орехами являются кедровые — диетолог
1:16
Здоровье » Здоровье и профилактика

Орехи очень полезны, но злоупотреблять ими нельзя, предупредила эксперт Роскачества, диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Сюракшина.

Самыми полезными орехами являются кедровые — диетолог
Фото: commons.wikimedia.org by Katpjotr, PDM

"В них, конечно, есть микро-, макроэлементы и витамины. Это B1, B6, B12, PP витамин также, витамин C есть. Но сколько их нужно съесть — вопрос в этом. Так же ресвератрол содержится в орехах, но сколько его надо, чтобы он антиоксидантные свойства проявил", — объяснила она "Правде.Ру".

"Порция — где-то грамм 200, даже 100-150, я бы сказала, обычным людям, потому что дальше это будет нагрузка на ЖКТ и на печень, — посоветовала врач. — В ограниченных количествах, не до фанатизма, потому что если много есть орехов, то проблемы с ЖКТ мы точно получим от них".

Она назвала также самые полезные орехи.

"Кедровые орехи — потому что это просто кладезь витаминов. Но опять же, в ограниченном количестве, потому что они очень тяжёлая пища, большая нагрузка на печень", — отметила собеседница издания.

Детям орехи можно давать, начиная с трёх лет, добавила она.

Уточнения

В состав сибирского кедра входит большое количество биологически активных веществ. Проведены многочисленные исследования различных частей растения (древесина, кора, хвоя, орехи) на предмет выявления значимых для фармакологии компонентов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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