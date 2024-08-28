Семечки подсолнечника: польза для здоровья или скрытая угроза

Польза и ограничения употребления семечек для здоровья

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат биологических наук и заведующая кафедрой общей биологии и фармации университета "Синергия", Наталья Балобанова, рассказала о пользе и возможном вреде семечек подсолнечника для здоровья. Семечки, по её словам, являются богатым источником цинка, омега-кислот, витамина Е и меди, что делает их полезными для улучшения состояния волос, ногтей и кожи. Кроме того, они способствуют укреплению мышц и улучшению кровообращения, что особенно полезно для людей, ведущих активный образ жизни.

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Как сообщает газета "Известия", Балобанова отметила, что семечки помогают нормализовать работу пищеварительной системы и поддерживать кислотно-щелочной баланс. Благодаря содержанию триптофана, аминокислоты, стимулирующей выработку серотонина, семечки способны поднимать настроение и снижать уровень стресса.

Однако эксперт предупредила, что употребление семечек в больших количествах может оказаться вредным. В сутки рекомендуется съедать не более 75 граммов. Детям до полутора лет лучше избегать семечек, так как их высокое содержание белков и жиров может замедлить пищеварение. Людям с воспалением слизистой оболочки желудка, язвенной болезнью, подагрой, заболеваниями горла и гортани, а также с ожирением, стоит быть особенно осторожными.

В дополнение к этому, 26 августа врач-кардиолог Мария Серова порекомендовала включать в рацион продукты, полезные для здоровья сердца, такие как гранат, богатый витаминами и железом, что способствует улучшению кровообращения и поддерживает эластичность сосудов.

Уточнения

Триптофа́н (β-(β-индолил)-α-аминопропионовая кислота, сокр.: Три, Трп, Trp, W) — ароматическая альфа-аминокислота. Существует в двух оптически изомерных формах, L и D, и в виде рацемата (рацемической смеси) (DL). L-триптофан является протеиногенной аминокислотой и входит в состав белков всех известных живых организмов. Относится к ряду гидрофобных аминокислот, поскольку содержит ароматическое ядро индола.

Серотони́н 5-гидрокситриптамин, 5-НТ — один из основных нейромедиаторов. Серотонин относится к моноаминам, как и норадреналин, дофамин и гистамин. Моноамины не только поддерживают гомеостаз, но и регулируют поведение.