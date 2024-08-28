Отказ от алкоголя как способ сохранить молодость кожи

Как уменьшить негативное воздействие алкоголя на кожу

4:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно исследованию, проведённому в 2023 году, 62 % взрослых в возрасте до 35 лет регулярно употребляют алкоголь. Это на 10 % меньше, чем в 2003 году. Эта тенденция объясняется ростом популярности здорового образа жизни. Всё больше брендов предлагают продукты для правильного питания, включая альтернативы алкогольным напиткам. Однако не все понимают, что отказ от алкоголя также положительно влияет на состояние кожи. Но как именно алкоголь воздействует на нашу кожу?

Фото: sxc.hu by Nik Frey (niksan), CC BY 2.5

Влияние алкоголя на кожу

Не важно, употребляете ли вы алкоголь регулярно или изредка, он всё равно оставляет негативный след на вашей коже и общем здоровье. По словам косметолога и эстетиста из СПА-клиники "Восточный экспресс", Елены Степановой, есть три основных причины, по которым алкоголь вреден для кожи.

Во-первых, этанол, содержащийся во всех алкогольных напитках, замедляет обмен веществ и работу внутренних органов, снижает уровень витаминов C и E, которые играют роль антиоксидантов, а также витамина A, необходимого для выработки коллагена — белка, ответственного за молодость кожи. В результате этого процесса кожа теряет упругость и эластичность, появляются морщины и тусклый цвет лица.

Во-вторых, алкоголь вызывает обезвоживание. Жидкость выходит из клеток и накапливается в межклеточном пространстве, что приводит к появлению отёков. Если алкоголь потребляется часто, кожа становится сухой, чувствительной и склонной к раздражению.

В-третьих, алкоголь сначала расширяет сосуды и усиливает кровоток, но через некоторое время начинается обратный процесс. Это может привести к покраснению кожи и появлению сосудистых сеточек. Особенно это касается тех, у кого диагностирована розацеа, так как даже небольшой бокал алкоголя может усугубить состояние кожи.

Есть ли полезные алкогольные напитки для кожи?

Единого ответа нет, но водка может быть менее вредной, чем сложные коктейли, так как она чище по составу. Водка не содержит добавок соли и сахара, быстро вызывает опьянение и так же быстро выводится из организма. Однако напитки, богатые сахаром и сульфитами, такие как шампанское и белое вино, лучше избегать, особенно если есть склонность к высыпаниям.

Как уменьшить негативное воздействие алкоголя на кожу?

Представьте, что вечеринка закончилась, и алкоголь уже выпит. Как снизить его влияние на кожу и быстро вернуть лицу здоровый вид, рассказывает кандидат медицинских наук, дерматовенеролог и врач-косметолог клиники "Новита", Кристина Кожина.

Перед сном

Очистите лицо. Используйте мягкое очищающее средство, чтобы удалить макияж, загрязнения и избыток себума, что предотвратит закупорку пор и воспаление.

Увлажните кожу. Нанесите крем с гиалуроновой кислотой и антиоксидантами для восстановления уровня влаги, утраченного из-за алкоголя.

Используйте сыворотку или маску с витаминами C или ниацинамидом, чтобы уменьшить воспаление и поддержать здоровье кожи.



На утро после вечеринки

Повторно очистите кожу и используйте тоник с успокаивающими компонентами, такими как алоэ вера или розовая вода.

Пейте много воды. Добавьте лимон для усиления детокс-эффекта.

Приложите охлаждённые патчи для глаз, чтобы уменьшить отёки. Если есть возможность, обратитесь к косметологу для лимфодренажного массажа лица или инъекций лимфодренажных препаратов, чтобы быстро убрать отёки.



Доказано ли влияние алкоголя на старение кожи?



Это вопрос, который продолжает вызывать споры среди ученых. В начале 2024 года в журнале Cosmetic Dermatology были опубликованы результаты исследования о влиянии кофе, чая, сладостей и алкоголя на кожу. Оказалось, что у одних людей, регулярно употребляющих алкоголь, кожа стала морщинистой и утратила упругость, тогда как у других возрастные изменения почти не проявились. Ученые связывают это с генетической предрасположенностью и объёмом потребляемого алкоголя.

Однако исследование японских ученых из университета Кобе, опубликованное в журнале Journal of Psychiatric Research, доказало, что алкоголизм ускоряет биологическое старение. Но есть и хорошие новости: если вовремя прекратить употребление алкоголя и начать лечение, процесс старения можно замедлить и даже обратить вспять.

Уточнения

Лимфодренаж (англ. lymphatic drainage — «отток лимфы», от drainage — осушение, отток), также лимфодренажный массаж, пневмомассаж и прессотерапия — один из видов массажа, метод физиотерапии, используется в косметологии и физической реабилитации спортсменов.

Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч. ἀ «не-» + лат. scorbutus «цинга») — органическое соединение с формулой C6H8O6, является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани. Выполняет биологические функции восстановителя и кофермента некоторых метаболических процессов, является антиоксидантом.